ABD'nin Missouri eyaletinde hortum felaketi: 5 ölü, 5 yaralı

ABD, hortum felaketleriyle mücadele ediyor. Missouri eyaletinde etkili olan hortum, hayatı olumsuz etkiledi. Eyaletin güneydoğusundaki Bollinger County'de ev ve iş yerlerinin çatılarında hasar meydana gelirken, ağaçlar ve elektrik hatları devrildi. Missouri Valisi Mike Parson, kasırga nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vali Parson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalbimiz bu şiddetli fırtınada hayatını kaybeden 5 kişinin aileleriyle birlikte. Bölgenin yaralarını sarmasına yardımcı olmak için mevcut tüm kaynaklarımızı kullanacağız" ifadelerini kullandı. Hortum nedeniyle ayrıca 5 kişi yaralanırken, 75 yapıda hasar meydana geldi, 12 yapı ise tamamen yıkıldı.

Öte yandan, ABD'de geçtiğimiz hafta sonu Arkansas, Mississippi, Iowa, Tennessee, Illinois ve Wisconsin başta olmak üzere toplam 8 eyalette en az 57 hortum meydana gelmiş, 32 kişi hayatını kaybetmişti. Mississippi eyaletinde 25 Mart'ta çıkan hortumda ise 26 can kaybı yaşanmıştı.

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