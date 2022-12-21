İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

ABD'nin Moskova Büyükelçiliğine Tracy'nin atanması Senato'da onaylandı

ABD'nin Moskova Büyükelçiliğine Tracy'nin atanması Senato'da onaylandı
ABD'nin Moskova Büyükelçiliğine Tracy'nin atanması Senato'da onaylandı

ABD Senatosunda yapılan oylamada ABD Başkanı Joe Biden'ın Ermenistan Büyükelçisi Lynne Tracy'i Moskova Büyükelçisi olarak ataması onaylandı.


ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın emekliye ayrılmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın Ermenistan Büyükelçisi Lynne Tracy'i Moskova Büyükelçisi olarak ataması Senato tarafından onaylandı. Senatoda yapılan oylamada, 2 aleyhte oya karşı 93 lehte oy kullanıldı.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez oylamadan önce yaptığı açıklamada "Putin bu acımasız savaşta ilerlemeye devam ederken bile bizi Moskova'da temsil edebilecek bir büyükelçiye ihtiyacımız var" dedi.
Rusya'nın Tracy'i büyükelçi olarak kabul etmesi halinde söz konusu göreve getirilen ilk kadın olacak. Geçtiğimiz ay Tracy, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının “Avrupa güvenliğini paramparça ettiğini ve küresel ekonomik aktiviteyi baltaladığını” ifade etmişti.
Tracy, 2019'dan bu yana ABD'nin Ermenistan Büyükelçisi olarak görev yapıyor. Biden, Sullivan'ın 4 Eylül'de emekliye ayrılmasının ardından Tracy'i 20 Eylül'de yeni büyükelçi adayı olarak duyurmuştu.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.