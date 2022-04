ABD'nin New York kentinde Brooklyn metro istasyonuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. New York İtfaiye Teşkilatı (NYFD), saldırıda 13 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırgan henüz yakalanmazken, vagonlarda patlayıcılar bulundu. Metro istasyonundan duman yükselirken, New York polisi aktif patlayıcı bulunmadığını söyledi.