İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD'nin seçilmiş Başkanı Biden'a Covid-19 aşısının ikinci dozu yapıldı

ABD'nin seçilmiş Başkanı Biden'a Covid-19 aşısının ikinci dozu yapıldı
ABD'nin seçilmiş Başkanı Biden'a Covid-19 aşısının ikinci dozu yapıldı

ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, canlı yayında Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

ABD’nin seçilmiş Başkanı Biden’a Covid-19 aşısının ikinci dozu yapıldı - Tıkla İzle

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'a 21 Aralık'ta canlı yayında Delaware eyaletine bağlı Newark'taki ChristianaCare Hastanesi'nde pratisyen hemşire Tabe Masa tarafından Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısının ilk dozu yapılmıştı. Biden'a 21 gün sonra yeniden canlı yayında ChristianaCare Hastanesi'nde baş hemşire Ric Cuming tarafından Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının ikinci dozu vuruldu.

Biden, aşının ardından yaptığı açıklamada, "Bir numaralı önceliğim elimizden geldiğince hızlı bir şekilde insanların kollarına aşı yaptırmak" ifadelerini kullandı. Kendi Covid-19 görev gücü ile sanal olarak görüşeceğini belirten Biden, 20 Ocak'ta göreve geldikten sonra Covid-19 ile mücadele ekibinin iddialı aşılama oranı hedeflerine ulaşacağına güvendiğini belirtti. Biden, "Günde üç veya dört bin kişinin ölmesi kabul edilemez” diyerek, salgınla mücadele planının detaylarını perşembe günü açıklayacağını aktardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.