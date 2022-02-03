ABD'nin Suriye'deki DEAŞ operasyonunda imha ettiği helikopter görüntülendi

ABD Merkez Komutanlığı kontrolündeki Özel Harekat Kuvvetleri, gece saatlerinde Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e bağlı Atme kasabasında düzenlediği operasyon ile terör örgütü DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'yi öldürmüştü. Operasyona katılan ve teknik arıza nedeniyle İdlib'in doğusundaki Afrin ilçesinin Cinderes beldesi yakınlarına acil iniş yapmasının ardından imha edilen ABD'ye ait helikopter görüntülendi.

İsminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, helikopterin dönüş uçuşu yapamayacağının belirlenmesinin ardından imha edildiğini ve personelin daha sonra ülkeyi terk etmek için başka bir helikoptere bindiğini ifade etti.

Öte yandan Suriye Sivil Savunma örgütü tarafından yapılan açıklamada, dün gece düzenlenen operasyonda 6'sı çocuk, 4'ü kadın toplam 13 kişinin öldüğü belirtildi.