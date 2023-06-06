ABD'nin Ukrayna'nın Kuzey Akım boru hattına saldırmayı planladığına dair istihbarat aldığı iddiası

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarına geçtiğimiz sene 26 Eylül'de düzenlenen saldırıyla ilgili ABD merkezli Washington Post gazetesi, ilginç bir iddia ortaya attı. İnternete sızdırılan gizli belgelere dayandırılan haberde, ABD'nin Ukrayna'nın Kuzey Akım boru hattına saldırmayı planladığına dair istihbarat aldığı öne sürülerek, Kuzey Akım boru hattına düzenlenen saldırıdan 3 ay önce ABD'nin detaylı bir saldırı planına ait istihbarata ulaştığı belirtildi.

Haberde, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), geçtiğimiz sene haziran ayında bir Avrupa casus teşkilatı aracılığıyla Ukrayna özel harekat kuvvetlerinden oluşan altı kişilik bir ekibin Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım boru hattına saldırı planladığını öğrendiği ifade edildi.

Söz konusu istihbarat belgesi Discord'da paylaşılmış

Söz konusu Avrupa istihbarat raporlarının yakın zamanda hassas belgelerin sızdırılmasıyla ilgili olarak tutuklanan Ulusal Hava Muhafızları üyesi Jack Teixeira tarafından sosyal medya platformu Discord'da paylaşıldı. Washington Post, Teixeira'nın Discord'daki arkadaşlarından birinden bu belgeye ait bir kopyayı elde ettiğini açıkladı.

Avrupa ülkeleri istihbarat raporundan haberdarmış

İstihbarat raporunun Ukrayna'daki bir kişiden elde edilen bilgilere dayandığı belirtilen haberde, CIA'in söz konusu raporu geçtiğimiz sene haziran ayında Almanya ve diğer Avrupa ülkeleriyle paylaştığı aktarıldı.

Haberde, istihbarat raporunun belirli ayrıntıları, operatörlerin sayısını ve saldırı yöntemlerini içerdiği açıklandı.

Haberde, Washington Post, hükümet yetkililerinin talebi üzerine, kaynaklara ve operasyonlara yönelik riskleri gerekçe göstererek, Avrupa ülkesinin adını ve şüpheli planın bazı yönlerini saklamayı kabul ettiğini ifade etti.

Ukraynalı grubun saldırı düzenlediği iddia edilmişti

ABD merkezli New York Times gazetesi, 7 Mart'ta yayınladığı haberinde ABD'li yetkililer tarafından incelenen yeni bir istihbaratta Kuzey Akım Boru hatlarına yönelik sabotajların muhtemelen Ukrayna yanlısı bir grup tarafından düzenlendiğini öne sürmüştü. Haberde, ABD'li yetkililerin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy veya üst düzey yardımcılarının sabotaja karıştığına veya faillerin herhangi bir Ukrayna hükümet yetkilisinin talimatıyla hareket ettiğine dair hiçbir kanıt olmadığını belirttiği ifade edilmişti.

Kuzey Akım Botu hatlarına saldırı

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 26 Eylül 2022'de patlamalar sonucu 4 noktada gaz sızıntısı meydana gelmişti. Almanya, Danimarka ve İsveç olayla ilgili ayrı soruşturmalar başlatmıştı. İsveç, ABD ve NATO olayın sabotaj olduğuna açıklamıştı. Sabotajı kimin ve kimlerin düzenlediği hala bilinmiyor.

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