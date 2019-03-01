ABD'nin Venezuela teklifine ikinci kez BM engeli

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Juan Guaido'yu “geçici Venezuela devlet başkanı” olarak tanıması ile tırmanan siyasi kriz, iç savaşın eşiğine geldi. Bu sırada Trump yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu Venezuela'da uluslararası gözlemcilerin denetiminde yeniden seçim yapılması tasarısı ikinci kez veto edildi. Daimi üyelerden Rusya ve Çin tarafından veto edilen tasarıya, geçici üye Güney Afrika da olumsuz oy verdi.

FRANSA: TASARI HALKIN EGEMENLİĞİNE KARŞI DEĞİL

BM Güvenlik Konseyi'ndeki oylama öncesinde Fransa'nın daimi BM temsilcisi François Delattre, tasarıya destek vererek, tasarının güç kullanımı için hukuki bir zemin oluşturmadığını ve Venezuela'nın egemenliğine zarar vermediğini savundu.

RUSYA'NIN TASARISI DA REDDEDİLDİ

Rusya'nın, Venezuela'nın siyasi bağımsızlığına yönelik güç kullanımına ve iç işlerine müdahaleye karşı çıkan tasarısı da BMGK'de kabul edilmedi. Rusya'nın tasarısında ise ülkede siyasi çözüm çağrısı yapılırken, ülkeye uluslararası yardımın koordine edilmesi konusunda da Maduro hükümetine destek ifadeleri bulunuyor.

BM Güvenlik Konseyinde bir tasarının kabulü için 15 üyeden en az 9'unun olumlu oy kullanması ve 5 daimi üye Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere'nin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

Hasan Çelik