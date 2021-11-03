ABD'nin Virginia eyaletindeki valilik seçiminde zafer Cumhuriyetçilerin

ABD'nin Virginia eyaletinde valilik yarışının kazananı belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların yüzde 99'unun açıldığı eyalette Cumhuriyetçi aday Glen Youngkin oyların yüzde 50.7'sini alırken, Demokrat rakibi eski Virginia Valisi Terry McAuliffe'ye 2.1 puan fark attı. McAuliffe, oyların yüzde 48.6'sını, bağımsız aday Princess Blanding ise yüzde 0.7'sini hanesine yazdırdı. Virginia'nın yeni valisi Youngkin, 2009'dan beri Virginia'da eyalet çapında göreve seçilen ilk Cumhuriyetçi oldu. Virginia'da Cumhuriyetçi adayın zafer elde etmesiyle 2022'de yapılacak Kongre ara seçimlerinde Demokratların zorlanacağı yönünde yorumlar yapıldı.

Oy sayımının ardından zafer konuşması yapan Youngkin, kendisini alkışlayan kalabalığa, "Birlikte bu eyaletin gidişatını değiştireceğiz ve bu dönüşüme ilk günde başlayacağız" dedi. Youngkin, 1 Ocak'ta koltuğu Demokrat Vali Ralph Northam'dan devralacak.

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz yılın kasım ayında yapılan başkanlık seçimlerinde rakibi Donald Trump'a Virginia'da 10 puan fark atmıştı.

Glenn Youngkin kimdir?

Virginia eyaletinin başkenti Richmond'da 1966'da doğan iş adamı Glen Youngkin, siyasete atılmadan önce 25 yıl çalıştığı The Carlyle Group'ta CEO'luğa yükselmişti. Eylül 2020'de şirketten ayrılan Youngkin, Ocak 2021'de Virginia valilik seçimleri için adaylığını açıklamıştı.