İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

ABD'nin yarın Ukrayna'ya 625 milyon dolarlık yeni silah yardımını duyurması bekleniyor

ABD'nin yarın Ukrayna'ya 625 milyon dolarlık yeni silah yardımını duyurması bekleniyor
ABD'nin yarın Ukrayna'ya 625 milyon dolarlık yeni silah yardımını duyurması bekleniyor

ABD yönetiminden iki üst düzey kaynak, ABD’nin yarın Rusya’ya karşı savunmasına destek olmak için Ukrayna'ya 625 milyon dolarlık ek silah yardımını duyuracağını açıkladı.

ABD, Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'yı desteklemek için yeni bir ek savunma yardım paketi sağlamaya hazırlanıyor. ABD yönetiminden iki üst düzey kaynağa göre, ABD'nin Ukrayna'ya içinde 4 adet "HIMARS" tipi çok namlulu roketatar sistemi, mühimmat, mayın ve mayına dayanıklı araçları içeren 625 milyon dolar değerinde silah ve güvenlik yardımı sağlayacağı belirtildi. ABD'li yetkililer, yardım paketinin resmi olarak yarın açıklanmasının beklendiğini aktardı.
 

Aylin Albayrak
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.