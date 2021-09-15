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Abdulkadir Ömür, taraftarlarla bir araya geldi

Abdulkadir Ömür, taraftarlarla bir araya geldi
Abdulkadir Ömür, taraftarlarla bir araya geldi

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdulkadir Ömür, Galatasaray maçında yaşadıklarından sonra bordo-mavili taraftarlarla bir araya gelerek yemek yedi. Ömür'e takım arkadaşı Abdulkadir Parmak da eşlik etti.

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan Trabzonspor müsabakada 2-0 geriye düşmüştü. Performansıyla taraftarların tepkisini çeken ve bir kişinin sahaya girmesiyle 39. dakikada oyundan alınan Abdulkadir Ömür, yedek kulübesinde göz yaşlarına hakim olamamıştı. Yaşananların ardından bugün bordo-mavili taraftarlar Abdulkadir Ömür'ü ve takım arkadaşı Abdulkadir Parmak'ı Faroz Balıçkı Barınakları'nda ağırladı. Takım menajeri Emrah Tok'un da yer aldığı yemekte Abdulkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak taraftarlarla sohbet etti.

Gökmen Şahin

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