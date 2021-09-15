Abdulkadir Ömür, taraftarlarla bir araya geldi

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan Trabzonspor müsabakada 2-0 geriye düşmüştü. Performansıyla taraftarların tepkisini çeken ve bir kişinin sahaya girmesiyle 39. dakikada oyundan alınan Abdulkadir Ömür, yedek kulübesinde göz yaşlarına hakim olamamıştı. Yaşananların ardından bugün bordo-mavili taraftarlar Abdulkadir Ömür'ü ve takım arkadaşı Abdulkadir Parmak'ı Faroz Balıçkı Barınakları'nda ağırladı. Takım menajeri Emrah Tok'un da yer aldığı yemekte Abdulkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak taraftarlarla sohbet etti.

Gökmen Şahin