İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Abdülkadir Ömür'den kötü haber

Abdülkadir Ömür'den kötü haber
Abdülkadir Ömür'den kötü haber

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür’de kırık olduğunu söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 3-1 kazandıkları Konyaspor maçının ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak, mücadelede sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün durumunu yakından öğrenmek için tedavi altına alındığı hastaneye gitti. Başkan Ağaoğlu, Ömür'ün ayağında kırık olduğunu belirterek, "Sıkıntılı süreç içerisinde, Abdülkadir gibi bir oyuncudan böyle bir haber almak çok üzdü. Oyun biraz sertti. Biraz daha dikkatli olmak lazım. Hakem müsaade etti. Çok söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok üzgünüm Abdülkadir Ömür'de maalesef kırık var. Bu da onun şanssızlığı. Geçen yıl da aynısı olmuştu" ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin - Ozan Köse

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.