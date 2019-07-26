Abdulkadir Parmak: '61 numaralı formayı giymenin mutluluğunu tarif etmek çok zor'

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Abdulkadir Parmak, 2018-2019 sezonunda oynadığı 25 maçta 6 gol atıp 3, asist yaparak önemli bir çıkışa imza atmıştı. Abdulkadir, yeni sezona da oldukça hırslı hazırlanıyor. Takım arkadaşlarından daha önce yeni sezon hazırlıklarına başlayan başarılı oyuncu, bu sezon da adından söz ettirmeyi hedefliyor. Orta sahada yaşanan rekabette formayı bu sezonda giymek isteyen Parmak, adaşı Abdülkadir Ömür'den aldığı 61 numaralı forma ile mücadele edecek.

Yeni forma numarası ile golle tanıştı

Trabzonspor'da Gökdeniz Karadeniz ile başlayan 61 numara furyasında eski oyunculardan Yattara da bu formayı giymişti. 61 numaralı formayı Zeki Yavru'nun ardından Abdülkadir Ömür giyerken son olarak ise Abdulkadir Parmak formanın yeni sahibi oldu. 61 numarayı ilk kez Hoffenheim ile oynan hazırlık müsabakasında ilk kez giyen Parmak, yeni forma numarası ile de golle tanıştı.

Parmak: "Tarif edilemez bir mutluluk"

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Linz şehrinde sürdüren Trabzonspor'da, kampın çok yorucu geçtiğini belirten Abdulkadir Parmak, "Çok verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Yoruluyoruz ama bunun karşılığını hep birlikte alacağız. Artık yaptığımız çalışmaları sahada göstermenin zamanı geliyor" dedi.

Bu sezon Abdülkadir Ömür'den aldığı 61 numaralı formayı giyecek olmasıyla ilgili ise Parmak, "Bu çok güzel bir mutluluk ama bunu tarifini anlatmak gerçekten çok zor. İnşallah bu formanın hakkını vermek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin