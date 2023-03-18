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Abdülkerim Bardakcı: 'Aynı inanç ve hırsla mücadeleye devam'

Abdülkerim Bardakcı: 'Aynı inanç ve hırsla mücadeleye devam'
Abdülkerim Bardakcı: 'Aynı inanç ve hırsla mücadeleye devam'

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor karşısında beklemedikleri bir sonuç aldıkları için üzgün olduklarını belirterek, aynı inanç ve hırsla mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'da başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, mağlubiyetle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Aynı inanç ve hırsla mücadeleye devam edeceklerini belirten Bardakcı, "Beklemediğimiz bir sonuç aldığımız için çok üzgünüz. Her zaman arkamızda olan Büyük Galatasaray taraftarına teşekkürler. Aynı inanç ve hırsla mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.

 

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