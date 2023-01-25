Abdülkerim Bardakcı: 'Sezon başından beri tek odaklandığımız şey şampiyonluk'

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Giresunspor ile mücadele edecek olan Galatasaray'da başarılı defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Transfer olduğu zamanda yaşadığı uyum- süreci ile ilgili gelen soruya Bardakcı, "Konya gibi bir şehirden İstanbul'a, çok büyük bir camiaya geliyorsunuz. Elbette bunun zorlukları var. Yeni arkadaşlıklar ediniyorsunuz. Dediğiniz gibi sezon başında birkaç hata yaptım ve bu anlamda biraz psikolojik olarak zorlandım ama genel olarak psikolojisi kuvvetli bir insanım. Çok şükür bunu çalışarak ve her hafta üstüne koyarak atlattım" diye konuştu.

Bu hafta deplasmanda oynayacakları Giresunspor maçında sarı kart cezasından dolayı görev alamayacağının hatırlatılması üzerine 28 yaşındaki futbolcu, "Genç olmalarına rağmen Emin, Metehan ve sakatlığı yeni atlatan Ross çok kaliteli stoperler. Kimsenin şüphesi olmasın. Üçü de çıkıp aslanlar gibi mücadele edecektir" şeklinde konuştu.

"Sezon başından beri tek odaklandığımız şey şampiyonluk"

Takımın hedeflerine dair de konuşan Abdülkerim Bardakcı, "Galatasaray camiası olarak sezon başından beri tek odaklandığımız şey şampiyonluk. Bana göre, Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olacağız. Çünkü en iyi futbol oynayan biziz. En iyi çalışan ve en iyi mücadele eden biziz. Çok iyi bir aile ortamımız var. Bu da başarıyı getiriyor. Şu an her şey yolunda. Herkes birbiri için mücadele ediyor. Kimse mücadeleden kaçmıyor. İnşallah böyle devam edecek ve hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

"Her Türk futbolcu gibi davet bekliyorum"

A Milli Futbol Takımı'ndan davet beklediğini söyleyen Bardakcı, "Her Türk futbolcu gibi davet bekliyorum. Şu an iyi bir performans sergiliyorum. İnşallah oraya giderim. Milli formayı terletmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Hücumda ve defansta başarılı performans sergilemek istediğini belirten başarılı futbolcu, "İnşallah böyle az gol yemeye, çok gol atmaya devam ederiz" cümlelerine yer verdi.

Şampiyonluk yarışındaki kulüplerin sosyal medyadan birbirlerine yönelik yaptığı açıklamaların kendilerini etkileyip etkilemediğiyle ilgili soruya ise Abdülkerim Bardakcı, "Futbolcular olarak biz o durumlarla hiç ilgilenmiyoruz. Tek odaklandığımız şey var. O da sezon sonu şampiyonluk" diye cevap verdi.

"Nelsson ile çok iyi anlaşıyoruz"

Bu sene savunmadaki performanslarının geçen seneye göre daha iyi olmasına ilişkin Bardakcı, "Kişisel olarak ben Marcao'yu çok beğeniyorum. Çok kaliteli bir stoper. Bu takım iyi olunca doğal olarak savunmayı da iyi yapıyorsunuz. Biz kesinlikle Nelsson ile çok iyi anlaşıyoruz. Arkamızda da Muslera gibi bir faktör var. O bizim için çok önemli" açıklamasında bulundu.

"İnşallah gollerime de başlayacağım"

Teknik Direktör Okan Buruk ile hücum anlamındaki katkılarıyla ilgili görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyleyen 28 yaşındaki futbolcu, "Benim en önemli özelliklerimden biri bu geriden oyun kurabilme, mücadelenin yanı sıra. Takımıma bu anlamda daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Geçen sene hatırlarsanız çok gol atmıştım. Bu sene çok kaçırdım. İnşallah gollerime de başlayacağım. Daha çok katkı sağlayacağım" ifadelerini kullandı.

"Daha genç yaşlarda bu seviyeyi yakalasaydım çok farklı şeyler olabilirdi"

Kariyerinde bu seviyelere geç gelip gelmediğiyle ilgili sorulan soruyu Abdülkerim Bardakcı, şöyle cevaplandırdı:

"Benim de en çok üzüldüğüm konularından biri. Zamanında Konya'da oynarken Spor Toto 1. Lig'e çok kiralık gittim. Ben de bazen çok geç kaldığımı düşünüyorum. Daha genç yaşlarda bu seviyeyi yakalasaydım çok farklı şeyler de olabilirdi. Her şey nasip, kısmet. Nasibimizde böyle varmış. Ben sürekli oynamak isteyen bir insanım. Yedek beklemeyi sevmiyorum. Onun için çoğu zaman kiralık gitmeyi, oynamayı tercih ettim."

"İnşallah Galatasaray'ın bir efsanesi olarak kalabilirim"

Kariyer hedefiyle alakalı ise Bardakcı, "Şu an için tek odaklandığım şey Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamak. İnşallah Galatasaray'ın bir efsanesi olarak kalabilirim" diye konuştu.

Takımda herkesin birbirine destek olduğunu vurgulayan başarılı savunma oyuncusu, "Takımda büyükler aile ortamı yapıyorlar. İstatistikler hiçbir zaman yalan söylemez. Biz bu anlamda ligin en iyisiyiz. İnşallah böyle de devam edeceğiz. Galibiyet serisini en uzun ne kadar sürdürebilirsek ona çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Oğuzhan Ort - Enes Gümüş - Mehmet Şirin Topaloğlu



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.