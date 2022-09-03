Abdullah Avcı: 'Abdülkadir'in gitme durumu yok'

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Cumhuriyetin 100. yılında Trabzonspor'un da hedefine koşmak var, her kulvarda. Ümraniyespor ve Recep hocayla başlamak istiyorum. 22 ay evvel Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Recep hocayla 13-14 senelik bir birlikteliğimiz vardı. Semtinin takımından teklif aldı, müsaade istedi. Biz de müsaade verdik. Harika işler yapıyordu. Biz Trabzonspor'da, o Ümraniyespor'da harika duygular yaşadık. Harika bir insan. Futbolun içinde pek olmayan özelliklere sahip. Boğaziçi Üniversitesi mezunu, İngilizce öğretmeni. Çok çalışkan, dürüst. Bugüne kadar oynadığı 4 maçta mağlup olmayabilirdi. Baş ve başaltı takımlarla oynadı. Hep oyunun içinde kalıyorlar, Bir maçta 3 farklı formasyonla oynuyorlar” ifadelerini kullandı.

“Devre bitene kadar dengeyi bulduk”

İlk 12 dakika dominant bir oyun oynadıklarını belirten Avcı, “Topa sahip olmak, stoper arası koşular, rakip 5-4-1 karşılarken topu sabırla karşılamak, karşımızda bloklar vardı, dönen topları aldık. 35'e kadar Ümraniye de oyunda vardı. Biz bundan vazgeçince Ümraniyespor üstümüze geldi. Devre bitene kadar dengeyi bulduk. İkinci yarıda oyun elimizde geçti. Golü bulduk, geçişlerden fırsatlar bulduk, oyunu daha evvel koparabilirdik. Rakip, 1-0 devam edince oyunun içinde kaldı. Bu süreçleri geçerken kazanabilmek önemli. Ligde yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımın iştahları, enerjileri yapmak, istedikleri yoğun bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçlerde bu değişimleri doğru yapmak istiyoruz. Oyuncularımı ve Ümraniyespor'u tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“Abdülkadir'in gitme durumu yok”

Abdülkadir Ömür'ün takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya ise Abdullah Avcı, “Bizim değerli bir oyucumuz. Gitme durumu yok. Türk futbolunun ve bizim en değerli oyuncularımızdan. Bir teklif yok, ondan gelen bir durum da yok” diye konuştu.

“Öncelikli hedef gruptan çıkmak”

Avrupa Ligi'ndeki hedeflerinden bahseden tecrübeli çalıştırıcı, “Şampiyonlar Ligi'ni istedik ama kolay seviyeler değil. Bence sonuna kadar da zorladık. Şimdi Avrupa Ligi fırsatı var. Önümüzde kadroyu yenileyerek, rekabeti arttırarak devam edeceğiz. Gruptan sorasına bakmak lazım. Ben bu ulaşılabilir hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Öncelikle hedef gruptan çıkmak” cümlelerine yer verdi.

“Trezeguet çok duygusal”

Gol atmakta zorlandıklarını ve bunun da oyun içindeki duyguları değiştirdiğini aktaran Avcı, “Gomez geldi, Umut bugün iyi mesajlar verdi. Djaniny bizim için önemli bir oyuncu. Trezeguet çok duygusal, bugün attığı gol onun duygularını dengeleyecek diye düşünüyorum. Bugün attığı gol onu da bizi de mutlu etti” dedi.

“Cornelius müsaade istedi”

Cornelius'un ayrılış sürecine de değinen Abdullah Avcı, “Cornelius harika geldi, harika gitti. Avrupalı bir Lord gibi. Müsaade istedi. Futbol yaşantımın en verimli dönemini geçirdim dedi. Aile, ülkesi.. Verdiğimizden fazlasını getirdi. Verim aldık. Oyuncu değişim istiyorsa buna kulüp menfaatleri doğrultusunda izin verdik. Forvet zaten alacaktık, böyle olunca 2 forvet aldık” değerlendirmesinde bulundu.

“Rezerv Lig'e karşı değilim”

Rezerv Lig'in kaldırılmasına ilişkin de bordo-mavililerin teknik direktörü, şunları söyledi:

“Türk futbolunun her yerinde çalıştım. Rezerv Lig'e karşı değilim. Türkiye'deki uygulamasının açılımına karşıyım. Bunu net söyledim olmayacağını. 4. haftadan da dönülmesi şans. Sancıları devam ediyor. Bir oyuncunu gelişimi maç oynayarak gelişmez, rekabet ortamında gelişir. Bir yerden dönülmesinde fayda var.”

Uygar Aydın - Bora Akyol

