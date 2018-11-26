Abdullah Avcı: “Ayaklarımız sağlam basıyor”

Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ligin iyi organize olmuş, seyirci kültürü olan ve içeride baskı yapabilen takımlarından Göztepe'ye karşı iyi hazırlandıklarını ifade eden Avcı, “Bazen baskı bazen de rakibi içeri yönlendirmek istiyorduk. İlk gol de bu baskı sonrası geldi. Rakip bizden biraz daha fazla topa sahip oldu. Deneyimli ve yaşlı bir takım olmamıza rağmen rakipten 7 kilometre daha fazla mesafe kat ettik. Farklı kazanabilirdik, gol de yiyebilirdik. 2 deplasmanda 6 puan alan ekibimi tebrik ediyorum” dedi.

Ligde 2 senedir şampiyonluk yarışını kovaladıklarını kaydeden Avcı, “Büyük takımlarla yarışabilmek bile son derece değerli. Ligin henüz 3'te 1'i bitti. Ayaklarımız sağlam basıyor. Doğru çalışarak bunu en iyi şekilde götürmeye çalışacağız” diye konuştu.

“Bu kulüpte 12 senedir bir roman yazdık” diyen Avcı, “Doğru işler yaptığımız için diğer kulüplerle de adım geçiyor olabilir. Bugün tek odaklandığımız şey bu ekipler birlikte doğru bir hikaye yazmak” ifadelerini kullandı.

GÖZTEPE CEPHESİ

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, maç sonu yaptığı açıklamada, basit top kayıpları ve kötü ortalar yaptıklarını anlatarak, “Kendi oyunumuzu sergileyemedik” dedi.

Sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Göztepe'de Teknik Direktör Bayram Bektaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

“Bu güzel atmosferde taraftarlarımızı mutlu edemediğimiz için üzgünüz” diyen Bektaş, “Bir oyun kurgumuz vardı ligin liderine karşı ama 8. dakikada penaltı golüyle geriye düştük. Bu gol oyunumuzu bozdu. Zaman zaman oyun disiplininden de koptuk” diye konuştu.

Her şeye rağmen beraberliği yakalamak için pozisyonlar yakaladıklarını ifade eden Bektaş, “2-0'dan sonra oyun daha da koptu. Rakip çok iyi savunma yaptı. Bugün belki penaltı golü olmasa, biz öne geçsek farklı bir maç olabilirdi. Kendi oyunumuzu sergileyemedik. Basit top kayıpları ve kötü ortalar yaptık” şeklinde konuştu.

Ali Gözeten - Tolga Tahçı