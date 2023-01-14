Abdullah Avcı: 'Ben hiçbir zaman hayatımda vazgeçmedim'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kazandıkları Medipol Başakşehir maçının ardından düzenlediği basın toplantısında kazanarak devam etmenin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "İnişlerin ve çıkışların olduğu süreçte kazanarak devam etmek bizim için çok önemliydi. Hep söylüyorum kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin. Trabzonspor ve biz hiçbir zaman vazgeçmeden yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz. Taraftarımıza verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Trabzonspor taraftarına her zaman ihtiyacımız var" dedi.

"Ben hiçbir zaman hayatımda vazgeçmedim, vazgeçmeden de devam edeceğim"

"Abdullah Avcı için hafta nasıl geçti?" sorusuna deneyimli teknik adam, " Trabzonspor'da 26 ayı bitirdim. 26 aydır Trabzonspor takımı ligin en fazla puan alan takımı, en fazla kupa alan takımı ve futbolun içinde inişlerin-çıkışların olduğu süreçleri de yaşayabiliyoruz. Beni aslında en çok yoran durumu değerlendirme durumunu oluşturan Fatih Karagümrük ve Alanyaspor müsabakaları var. Trabzonspor bu kadar kolay teslim olmaz. Bu iki maç beni çok fazla yormuştur. Bunla ilgili de değerlendirme yapacağım. Sonrasında Trabzonspor Başkanı'na ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan'a verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Kulübün içindeki oyuncular ve oyuncuların geri dönüşleri, taraftarımız, sokaktaki insanlar. Gösterdikleri teveccüh ve saygı beni son derece mutlu etti. Ben hiçbir zaman hayatımda vazgeçmedim, vazgeçmeden de devam edeceğim" diye cevap verdi.

"Taktik çalışmaları yapıyoruz, akşama sosyal medyada yayımlanıyor"

Bazı hassasiyetlerde bulunduğunu belirten Avcı, "Geldiğim günden itibaren hem yarışırken hem gelişirken kulübün her şeyiyle uğraşmak istemiyorum. Ben buranın CEO'su değilim. Teknik Direktörüyüm. Gördüğüm bir şeyi Trabzonspor'da en iyi şekilde yapmak istiyorum. Buna da yönetim kurulu destek oluyor. Bunu geliştirmeye çalışırken, iki hafta önce oynadığımız Giresunspor maçı, taktik çalışırken bir şey deniyorum. Rakibi şaşırtmak istiyorum belki. Akşam bakıyorum sosyal medyada, dün denemedim, karıştırdım o da sosyal medyada. Bunu kim veriyor içeriden, takip ediyorum. Bulacağım, biliyorum da. Trabzonspor büyük kulüptür, herkes paçasına yapışamaz. Trabzonspor'da mı çalışıyorsunuz, rakiplere mi çalışıyorsunuz? Kim veriyorsa içeriden neden içinizdekileri çıkartıyorsunuz, kime hizmet ediyorsunuz? Hizmet edilecek bir tek yer var, Trabzonspor. Bir gün buradan giderken Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer gibi iz bırakarak gitmek istiyorum. Bununla ilgili sonuna kadar gideceğim" açıklamasında bulundu.

Marek Hamsik'in geleceğiyle ilgili ise Abdullah Avcı, "Marek Hamsik'in geleceği ile ilgili olarak dün oturup konuştuk. Bugün oyuna girecekti ama Bartra'nın genel bir durumu oldu, ondan dolayı giremedi. Hamsik hem antrenmanda hem sahada örnek bir oyuncu. Oyun aksiyonları içinde zaman zaman değerlendirdiğimiz zaman zaman da değerlendiremediğimiz bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin - Ozan Köse



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