Abdullah Avcı: 'Biz gemiyi limana yanaştırırız'

Beşiktaş, ligin 5. haftasında sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, mücadele sonunda basın toplantısında konuştu. Takımın oyunundan iyi mesajlar aldığını belirten Avcı, “Rakip 4-5-1 düzeninde bizi karşıladı. 2 genç oyuncumuza adam odaklı oynadılar. Rakibe pozisyon vermedik ilk yarı. İkinci yarı da böyle devam etmemiz gerekiyordu. Kenarda kaybettiğimiz toptan, rakip öne geçti. Sonra oyunda mesafeler bizim adımıza uzamaya başladı. Bugün Atiba, Burak, Douglas Necip ilk defa oynadı. Maç eksikleri olan oyuncular. Gökhan-Necip stoper oynadı. Necip sert ve agresifti. Gökhan iyi oynadı. Oyun rakibin öne geçmesiyle, mesafelerinin uzaması bizi kötü etkiledi. Topu rakibe verirsen geriye koşarsan fizik olarak eksik oyuncu grubu bunu kaldıramaz. Burak hazırlık maçı oynamadı. İki sakatlık sonrası sabah gelip oynamak istediğini söyledi. Fedakarlık yaptı. Daha sonra tribünün desteği ile beraberliği yakaladık. Takım bize mesajları veriyor. Bugün 5. hafta 5 puan dışarıdan hoş gözükmüyor olabilir. Zorlukları bilerek geldik. Hiçbir yer gül bahçesi değil. Beşiktaş taraftarı takımına destek olmaya devam etsin. Yarışın içinde olan bir takımız. Bir rakip ile 5 diğeriyle 3 puan var aramızda. Oyun bize iyi mesajlar veriyor. Oyuncular da bizler de inanıyoruz. Umarım kısa sürede bu reaksiyonu alırız” dedi.

“Biz gemiyi limana yanaştırırız”

Tribünden gelen protesto hakkında da konuşan Avcı, “Oyuncularla bunu konuşmadım. Oyuncular son 15 dakika reaksiyon verdiğine göre tribünden etkilenmedi diye düşünüyorum. Biz gemiyi limana yanaştırırız. En ufak sıkıntı yok. Bu 5 haftaya bütün bakalım. Sakatlıkları, kırmızı kartlar. Büyük puan farklar yok” şeklinde konuştu.

“Takım iyi mesajlar veriyor”

Avcı, "Bugün Beşiktaş bu ligin dominant oyununu oynar. Burak'ın gelmesiyle rakip arkasına koşumuz daha çok olacak. Bu takım mesajı bana veriyor. Bu sistemi oyunculara ‘kullanacaksınız' demedim. Oyunun içinde değişik formasyonlar vardı. Oyuncularımla sunum yaptık, paylaşım. Sağlıklı geri dönüşler adlık. Üst üste birkaç galibiyet almamız lazım. Bu takım mesajı veriyor” ifadelerini kullandı.

“Bu bir oyun konsolu değil”

Oyunculara sahip çıkılması gerektiğini belirten Avcı, “Bugün oynadığımız takım kaliteli bir takım. Bizim takımız da bir değişim içinde. 5 puan toplayan düşme hattı diyorsanız 10 puan toplayana da şampiyon demememiz lazım. Ben sadece son iki sene şampiyonluğa oynadım eski takımımla. Son haftalarda kaçırdık. Şu an daha 29 hafta var önümüzde. Gelişerek devam edeceğiz. Oyuncularımız fedakarlıkları da var. Oyuna ve oyunculara biraz sahip çıkmaya devam edelim. Bugün 10 puanımız olsa ‘şampiyon' diyecekler ama o da doğru değil. Taraftarlarımız destek olmaya devam etsin. Biz bir oyunu geliştiriyoruz. Oyunumuzu tasvip etmiyorlarsa ne istiyorlar merak ediyorum. Ama biz kendi oyunumuzu geliştiriyoruz. Bu hemen olmaz. Bu oyun konsolu değil” ifadelerini kullandı.

Güven Mert Ercan - Ozan Buğra Koşar