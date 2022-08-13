Abdullah Avcı: 'Daha iyi olacağımızı düşünüyorum'

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşılaştı. Bordo-mavililer müsabakadan 1-0 galip ayrılarak ligde 2'de 2 yaptı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Edin Visca'nın futbolun içinde sporun içinde olan talihsiz bir durum yaşadığını dile getirerek, "Çok iyi bir profesyonel takımdaş. Bunun altından da kalkacaktır. Süresi zamanı en yakın zamanda sağlık ekibi tarafından açıklanır. Ona geçmiş olsun dileklerimizi de tüm takım olarak iletiyoruz. Buradan çıktıktan sonra da umarım görüşürüz yoksa yarın görüşeceğiz" dedi.

"Taraftarımız bıraktığı yerden devam ediyor"

Taraftarın pozitif desteğinin sürdüğünü kaydeden Avcı, "Taraftarımız bıraktığı yerden devam ediyor. Şampiyon takım devam ediyor. Takımlarına verdiği pozitif destek sürüyor. Onlar bu desteği vermeye devam etsinler. Onlara bir kez daha Cuma akşamı stadyumu doldurdukları için bıraktıkları yerden devam ettikleri teşekkür ediyorum. Onlar her sene bizim en iyi transferlerimiz" şeklinde konuştu.

"İki maç 6 puan ve gol yemedik"

Hatayspor maçını değerlendiren Avcı, "Topla geniş alanda oynayan takım. Şu ana kadar ki en geniş alanda oynayan takım. Erce ile üçlü kuruyorlar, bekleri çok derinde oynuyorlar. Biz de burada baskı kurup pozisyon oluşturmaya çalıştık ve ilk 25 dakikada bunu çok iyi yaptık ama pozisyon değerlendiremedik. Bugün attığımız şut, gol beklentisi son derece yüksek. Niye yapamadık, geniş alanda oynayan takımlara topu 2. 3. pastan sonra kaybedip topun peşinde koşmak bizim gibi takımlar için doğru değil. Rakibin bir fantastik vuruşu dışında genelde pozisyon vermedik. İkinci yarı değişiklik sonrası daha fazla topa sahip olma ve daha fazla pozisyon ve Ömür'ün attığı gol. Daha fazla atabileceğimiz gol var. İki maç 6 puan ve gol yemedik, devam ediyoruz. Şimdi önümüzde Türk futbolu ve bizim adımıza Kopenhag müsabakası var. Ona yarından itibaren hem zihinsel hem de fiziksel olarak hazırlanacağız. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Hem maddi, hem manevi hem de prestij olarak değerlendirmek istiyorum. Rakibe başarılar diliyorum. Oyuncularımı başladığım yerde kazanarak devam edeceğiz. Biraz daha topa sahip olup biraz daha dominant oyunla daha iyi olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Visca'nın durumuna göre planlama yapacağız"

Edin Visca'nın durumunun çok ekstra bir durum olduğunu ifade eden Avcı, "Devamlı yazdığın oynadığın, oynattığın bir oyuncu. Yarın bir sağlık ekibiyle konuşup bir durum değerlendirmesi yapacağız. Marek bizim oyun planımızın en değerli taşlarından bir tanesi. Transferle ilgili bir-iki tane eksiğimiz vardı. Birini aldık ama yeni fırsatlar da çıkabiliyor. Şimdi stoper konusu var. Bugünden sonra yeni bir değerlendirme daha yapacağımı düşünebilirsiniz. Edin Visca'nın 3 ay mı olacak 6 ay mı olacak. Sürecini çok net bilemiyorum. Ona göre bir planlama yapacağız. çalışmaya devam en iyisini yapmaya devam. İhtiyaç duyulan yerlere takviye için başkanımız da yöneticilerimiz de destek veriyor. Yarından sonra daha net bir karar verebilirim" diye konuştu.

Enis Bardhi'nin takıma katıldığını hatırlatan Avcı, "Kendisiyle de bir görüşme yaptım. Özel bir performans hocasıyla çalıştı. Levante takımından antrenman bilgilerini aldık. 8 ve 10 oynayabilen, set oyunu da oynayabilen duran top da kullanabilen oluşturan bir oyuncu. Hem lig hem Şampiyonlar Ligi'nde pozitif rekabette bize yardımcı olacak bir oyuncu" dedi.

Abdullah Avcı gündemdeki Bartra transferiyle ilgili olarak ise şöyle konuştu:

“Stoper konusu duruyor. Benim talep ettiğim oyunculardan bir tanesiydi. Daha netleşmediği için bir şey söylemek istemiyorum. Bizim oyunumuza uygun bir oyuncu. Çok önemli kariyeri olan çok önemli kupaları olan oyun felsefesine uygun bir oyuncu. Maçtan çıktığım için olup olmadığını bilmiyorum ona göre değerlendireceğim."

Ozan Köse - Ersen Küçük



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