Abdullah Avcı: 'Derslerimizi çıkarıp ona göre değerlendirme yapacağız'

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 yenildi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Galatasaray yüksek bir enerjiyle oynayan bir takım. Geçen sene bizim yakaladığımız bütün tribününde, camianın da ortak olduğu, bazen dönen maçı da çevirebilen, içi sahada arzulu, baskılı oynayan bir takım, çok riskler de alan bir oyun kimliği var. Bizim için iki şey vardı. Rakibe doğru şekilde baskı yapabilmek. Rakip baskıyı kırdığında da nereye yönlendireceğiz, ondan sonra çıkan fırsatları sonlandırıp kazanmak istiyorduk. 10. saniyede istediğimiz gibi baskı yapıp, sonrasında baskıların devam ettiği, tercihleri yanlış yaptığımız bir oyun vardı. Galatasaray ilk yarı çok oyuna giremedi. İlk yarıda eşitlik vardı. İkinci yarıya girerken kazanmak için merkezde daha fazla boşluk veriyorduk. İkinci yarıda oyuna giremememizin sebebi erken kaybettiğimiz, çok basit toplardan rakibin üzerimize gelip bir şekilde sonuçlandırması. Rakip oyuncu enine doğru gidiyor. Penaltı oldu, arkasından rakip 3'ü de bulabilirlerdi. Son bölümde 4 pozisyon bulduk. Oyunu ikinci yarı olarak eleştiriyorum. Galatasaray, şampiyonluk adayları, bizler dahil o rakiplerine karşı kazanmıştır. Okan hoca ve ekibine başarılılar diliyorum. Bizim adımıza gerçekçi konuşmak gerekirse, lig olarak ciddi bir şekilde uzaklaştık gibi duruyor. Önümüzde Türkiye Kupası ve Konferans Ligi var. Önümüzdeki hafta içeride 3 maçımız var. Ligde de kazanarak devam etmek isteyeceğiz. Taraftarımız buraya geldi. Bize o pozitif destekleri versinler. Biz yarışacağımız hedeflerde en azından bir tanesini doğru şekilde yakalamak istiyoruz. Rakibi tebrik ediyoruz. Biz bundan derslerimizi çıkarıp ona göre değerlendirme yapacağız" diye konuştu.

Şampiyon olarak tamamladıkları geçtiğimiz sezonki durumu Galatasaray'ın yaşadığını söyleyen Avcı, "Bugün Türkiye Ligi de dahil Avrupa'da da geçen sene şampiyon olan takımlar süreç benzer süreçler yaşıyor. İtalya, Hollanda, Portekiz Ligi aynı. Uzun süre sonra şampiyonluğu yakalandıktan sonra ister istemez enerji boşalmalarının, herkesin nasıl başarı da üstüne alabiliyorsa, başarısızlıkta da üstüne alabileceği içindeki detaylar var. Ben bundaki detaylar da kendimi ve ekibimi de sorguluyor. Geçiş süreci kolay olmadı. Herkesin her sene şampiyon olamayacağı ama doğru organizasyonun teknik olarak yapılmasını gerektiğini her zaman ifade ediyorum. Herkes nasıl alıyorsa ben de üzerime alacağım" şeklinde konuştu.

"Djaniny ile yollarımız ayrıldı"

Maç kadrosunda yer almayan Djaniny için ise Abdullah Avcı, "Bugün aslında 11'de başlayacaktı. Mevkiisel olarak sıkıntımız var. Dorukhan'ın, Visca'nın sakatlığı var. Djaniny bizim için çok değişik bölgelerde kullandığımız bir oyuncu. Özel ve yetenekli bir oyuncu. Geçen sene şampiyonlukta önemli katkılar sağladı. Son gün gitmek istediğini çok vurgu yaparak ifade etti. Ben de teknik olarak doğru olmadığını söyledim. Kulüp menfaatleri doğrultusunda böyle bir karar verildi. Yollarımız ayrıldı” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Ort - Medeni Topaloğlu



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