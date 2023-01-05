Abdullah Avcı: 'Diamond modeline oyuncularımız karşılık verdi'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahalarından 3-0 mağlup ettikleri Giresunspor maçı ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının Diamond modeline karşılık verdiğini belirterek, "Rakibin belli bir oyun stratejisi var ve onu iyi uyguluyorlar. Genç bir takım oldukları içinde oyuna daha fazla girebiliyorlar. Biz de geçen hafta Fatih Karagümrük karşısında dramatik bir maç oynadık. Sakat oyuncuların olması bizi zor durumda bıraktı. Bugün oyuna başlarken formasyonda değişiklik yapmak istedik. Diamond modeli 4-4-2 düzeninde oyuncu profilimizde buna uygundu. Böyle oyuna başladık. Oyuncu grubunun savunmada ve hücumda neler yapacağız diye sormaları, teknik ve taktik konuşmaları beni son derece mutlu etti. Oyuna odaklanmaları önemliydi" dedi.

"Oynayan-oynamayan oyuncularımız önemli katkı sağladı"

Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük karşısında beklenmedik yenilgiden sonra oyuncuların bir an önce sonuç almak istediklerini dile getirerek, "Topa daha çok sahip olabilirdik. Bazen doğru oynadık. Bazen telaş yaptık. Fırsatları kaçırdık. Doğru organizasyonu yaparsanız oyun bizi ödüllendirir. İkinci golü bulduktan sonra daha zihinsel bir rahatlama meydana geldi. Mevcut oynayan oyuncuların ve sonradan girenlerle birlikte kulübenin katkısı son derece önemliydi. Abdulkadir Ömür 90 dakikada bile baskı yapıyordu. Marek Hamsik devlet nişan ödülü aldı. 80 dakikada oyuna giriyor ve sanki oyunun başı gibi oyun planına sadık kalarak katkı sağladı. Naci Ünüvar aynı şekilde katkı sağladı. Oynayan-oynamayan oyuncular katkı sağladılar. Seri galibiyetler yakalamak için önemli bir galibiyetti. Oyuncularımı tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

"Sirkülasyonu çok yaşadık"

"Trabzonspor iç sahada başarısını dış sahada neden gösteremiyor?" sorusuna ise Avcı, "Türkiye Lig'nde son iki şampiyon takıma baktığımda Trabzonspor hepsinin önünde ve iyi durumda. Bizi geçen hafta üzen maç 2.5 senedir buradayım. Oyuna teslim olmamız beni çok üzmüştür. Ben 106 maçıma çıktım puan ortalaması en yüksek Trabzonspor, 33 maçtır kendi sahamızda yenilmiyoruz. Bir çok rekorlar kırdı. İnişler-çıkışlar olacak. Organizasyonu nereye taşıyacağız buna bakacağız" diye cevap verdi.

"Benim için kazanmak için her şey mubah değildir"

VAR odasında yapılan konuşmalarla ilgili gelen soruya ise Avcı, "Bu konularla ilgili konuşmuyorum. Eğer Türk futbolunda bunu konuşuyorsak Türk futbolunun esas sorunlarını konuşmamış oluyoruz. Geliştirmemiş oluyoruz. Bu benim yorum yapacağım bir konu değil. Benim için kazanmak için her yol mubah değildir" diyerek sözlerini tamamladı.

Gökmen Şahin - Ozan Köse

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