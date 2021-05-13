Abdullah Avcı galibiyetle başladı, galibiyetle tamamlamak istiyor

Süper Lig'in son haftasında evinde küme de kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında sezonu galibiyetle kapatmak için mücadele edecek. 10 Kasım 2020'de bordo-mavili takımın başına geçen 22 Kasım 2020'de ise ilk resmi maçına Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 1-0'lık galibiyetiyle başlayan Avcı, sezonun son maçını da galibiyetle kapatarak tüm konsantrasyonunu gelecek sezonu planlamasına verecek.

Çıkış ve duraklama dönemi

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle birlikte önemli bir çıkışa imza attı. Kısa zamanda toparlanan bordo-mavili takım 17. sıradan 4. sıraya yükselerek adını Avrupa Kupalarına yazdırdı.

Avcı yönetiminde bordo-mavililer duraklama dönemine ise evinde Fenerbahçe karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyet sonrası başladı. Söz konusu maçın ardından Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

11 maçtır yenilmiyor

Kümede kalma mücadelesi veren rakibi Gençlerbirliği'ni sahasında konuk edecek olan bordo-mavililer Süper Lig'de 11 maçtır yenilmiyor. Lig'deki son yenilgisini 8 Mart 2021'de evinde Aytemiz Alanyaspor karşısında 3-1'lık skor ile alan bordo-mavililer söz konusu maçın ardından oynadığı 11 maçta 3 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

Avcı'nın hedefi 65 puan

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gençlerbirliği karşısında sahadan 3 puanla ayrılması halinde bordo-mavili takımın başında 65 puan toplamış olacak. Süper Lig'de 68 puanı bulunan bordo-mavililer 62 puanı Avcı'nın takımın başına geçmesinden sonra elde etmişti. İlk 8. haftada ise 6 puan toplayabilen bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 31 maçta 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Attığı 38 gole karşılık ise 21 golü kalesinde gördü.

Gökmen Şahin

