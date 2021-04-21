Abdullah Avcı: 'Gelecek sezon doğru hamlelerle yarışın içinde olmak isteyeceğiz'

Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabakanın tamamında oyunun üstünlüğünü ellerinde bulundurduklarının altını çizen Avcı, “95 dakika tamamen oyunun, sahanın hakimi olan ve oyundaki istediği organizasyonları hem savunma ve hem hücumda doğru uygulayan bir Trabzonspor vardı. Özellikle son 5 maçta berabere kaldı. İkisinde son dakikalarda penaltı duran toptan yediğimiz goller var” şeklinde konuştu.

"Son 5 maçta 10 puan kaybettik"

Son 2 haftadır son dakikalarda yedikleri gollere dikkat çeken deneyimli teknik direktör, “Bir yerden çok sinirliyim bir yerden çok üzgünüm. Üzgünlüğüm oyuncularım çok iyi niyetli, verdiklerimizi tamamen uygulamaya çalışıyorlar ve saha içinde oyun üstünlüğünü ele alıyorlar. Kızgınlığım ise oyunun anları, aklın ve dakikası vardır. Bunları son 2 haftadır zaman zaman kaçırıyoruz. 22-23 maçtır şampiyonluk yarışının içine kafamızı sokmaya çalıştık. Son 5 maçta 10 puan kaybettik. Bu maçların hepsinde oyun bizim cebimizdeydi, kazanabilirdik. Gelişen bir takımız. Bu iyi ama anları aklını duygularınla karıştırmayacaksın. Duyguları aklın önüne koymayacaksın” açıklamasını yaptı.

"Gelecek sezon doğru hamleler yaparak yarışın içinde olmak isteyeceğiz”

Avcı, gelecek sezon öncesi transfer döneminde doğru hamleler ile şampiyonluk yarışı içinde olmak istediklerini aktararak, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Ligin bundan sonraki seyrinde kazanabilmek için mücadele edeceğiz. Trabzonspor forması için kazanmak ve şampiyon olmak çok önemlidir. Şampiyonluğa oynayacaktır. Bu sezon yarışa sonradan dahil olduk. Önümüzdeki sene bu son anları doğru oynamak ve özellikle transfer ayında doğru hamleler yaparak, bu yarışın içinde olmak isteyeceğiz."

Bora Akyol