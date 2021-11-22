Abdullah Avcı: 'Hedefimiz yolunda parça parça gidiyoruz'

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek yoluna yenilgisiz devam eden Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında ligin formasyonu değişik takımlarından bir tanesi ile oynadıklarını belirterek, "5-3-2 oynayan, kendilerindeyken 3'lü oynayan, bekleri derinliğe yollayan, ligin en fazla ikinci topunu alan, kenar ortası yapan bir takım ile oynadık. Sayıl olarak da çok fazla rakibin üzerine gelebiliyorlar. Maç öncesi çözüm yolları için çalıştığımız opsiyonları ilk 15 dakika kullanamadık. Burada top kayıpları yaptık, rakibi biraz daha cesaretlendirdik. Orada Abdülkadir Ömür orta yaptı ama oyun bazen böyledir, 1-0 öne geçtik" ifadesini kullandı.

"Bazen oyun düşük olacak bireysel performans ortaya çıkacak" diyen Avcı, "Bugün baktığımda bireysel performansta Nwakaeme, Cornelius ve Djaniny olsun ön tarafta sonuçlandırma anlamında özellikle bunu yaptılar. Savunma arkası bizim için çözüm noktalarıydı ve 3-0 gibi skor yakaladık. İyi bir takıma karşı net bir galibiyet aldık, harika gidiyoruz. Bazen oyun dalgalanacak, oyuncu performansı olacak. Bugün 13 haftada bir sürü sakatlık yaşadık her takımda yaşıyor. Hamsik ve Bakasetas'ın birlikte olmadığı bir maçı kazandık. Nwakaeme, Siopis, Djaniny, Edgar olmadı kazandık. Organizasyonumuz iyi gidiyor ve başarıyoruz. Taraftarlarımız için de söylediklerim şu bize sevgilerini göstermeye devam ediyor. Pazartesi akşamı bile böyle gelmeleri bizi mutlu etti. Bundan sonra onları daha organize şekilde bekliyoruz" dedi.

Avcı, hedefleri yolunda parça parça gittiklerini belirterek, "Trabzonspor'un hedefi bellidir. Parça parça gidiyoruz ve daha hiçbir şey kazanmadık. 3 puan daha kazandık ve cebimize koyduk. 25 hafta daha var ligin bitmesine. Hedef takımsın şu anda Avrupa dahil tek namağlup takımsın. Herkes seni oynamak, yenmek isteyecek. Onun için bizim oyunumuz her seferinde daha da zorlaşacak. Kazanarak devam edeceğiz ve sonunda neyle karşılaşacağımızı hep beraber göreceğiz" dedi.

Trabzonspor'un daha ligin bu bölümünde şampiyon görülmesine ilişkin bir soru üzerine ise Avcı, "Bu yarışı yapan bir teknik direktörüm. Bu yarışı zihinsel çok yaşamış biriyim. Her maçın taktiği ve senaryosu çok farklı. Teknik, taktik çok önemli ama şampiyonluğa giderken beraber olmak, beraber el ele tutmak, yardımlaşmak, grup enerjisi son derece önemli. İkisini bir arada götürüyoruz. Bu senaryoları ben çok gördüm. Daha da şiddetli olanlarıyla da karşılaşacağız. Ama Trabzon şehri, taraftarı bizler buna çok hazırlıklıyız. Onun için sahanın içinde kalmaya, güçlü oyunlar oynamaya, skorlar almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin