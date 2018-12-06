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Abdullah Avcı: 'İyi bir takımla ikinci maçı yapacağız'

Abdullah Avcı: 'İyi bir takımla ikinci maçı yapacağız'
Abdullah Avcı: 'İyi bir takımla ikinci maçı yapacağız'

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, ”Şu an için deplasmanda gollü beraberlik avantaj gibi gözükse de iyi bir takımla ikinci maçı yapacağız” dedi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avıcı, ”Deplasmanda iki ayaklı bir maçta gollü beraberlik avantaj gibi gözükse de iyi bir takıma karşı İstanbul'da hem tedbirlerimizi alıp hem de kazanmak için uğraşacağız” ifadelerini kaydetti. 

Avcı daha sonra şunları aktardı: 

“İki takım adına da yorucu bir maç oldu. Kırmızı kartlar iki takım adına da iyi olmadı. Son maçı oynamıyoruz, ligin daha 20 maçı var. Biraz daha sakin kalmamız gerekiyor. Şu an için deplasmandan gollü beraberlik avantaj gibi gözükse de iyi bir takımla ikinci maçı yapacağız” diye konuştu.  

Süleyman Cenk İdaye
 

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