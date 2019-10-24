Abdullah Avcı kadroyu gençlerle tamamladı

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Kevin N'Koudou, Diaby, Burak Yılmaz, Victor Ruiz, Douglos ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sonrasında Teknik Direktör Abdullah Avcı kadro kurmakta zorlandı. Braga ile oynanacak karşılaşma öncesinde eldeki en iyi kadroyu sahaya sürmeye çalışan Avcı, 18 kişilik kadroyu kurmakta ise zorlandı. Braga karşısına Karius - Necip, Vida, Roco, Rebocho - Elneny, Oğuzhan, Boyd, Ljajic, Caner - Güven Yalçın 11'iyle çıkan siyah-beyazlılarda yedek kulübesinde ise 3 genç oyuncu yer aldı. Utku, Umut Nayir, Atiba ve Lens'i bu maçta yedek oturtan Abdullah Avcı, 18 kişilik kadroyu Erdoğan Yılmaz, Kartal Yılmaz ve Erdem Seçgin'le tamamladı.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu