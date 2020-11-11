Abdullah Avcı kolları sıvadı

Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 6 puan toplayıp 18 puan kaybederek tarihinin en kötü istatistiklerini yakalayan Trabzonspor, Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde ligin ilk 7 haftasında sadece beş puan toplayabilmişti. Bordo-mavililer, İngiliz hocayı gönderdikten sonra Alanyaspor deplasmanına İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktı. Ligin lideri karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibinde artık tüm dikkatler dün akşam saatlerinde Trabzon'a gelen ve coşkulu bir şekilde karşılanan Abdullah Avcı'da.

Teknik ekibiyle buluştu

Trabzonspor ile 2.5 senelik anlaşma yapan Abdullah Avcı, yeni bir yapılanmayla göreve başlıyor. Avcı, yönetimle yapılmasını istediği değişiklikleri paylaştı. Kendisinden bir gün önce Trabzon'a gönderdiği teknik ekibiyle şehre gelir-gelmez Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde buluşan Abdullah Avcı, yardımcılarından kısa sürede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sabahın erken saatlerinde ise tesisleri ve antrenman sahalarını gezen deneyimli teknik adam analiz ekibinden ise oyuncuların performans seviyeleriyle ilgili olarak bilgi aldı. Sezon başında ismi Trabzonspor ile anılmasıyla birlikte bordo-mavili takımı yakından takip eden ve oyuncularla ilgili doneleri elinde bulunduran Avcı, antrenmanlarda ise beklenen performansların gerisinde kalan isimlere ayrı ayrı değerlendirip, antrenmanlarda yükleme yapacak.

İlk hedef saha sonuçlarını düzeltmek

Süper Lig'de oynadığı 8 maçta sadece 1 galibiyet alan Trabzonspor 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Attığı 10 gole karşılık ise kalesinde 15 gol gören bordo-mavililer 17. sırada yer alıyor. Söz konusu haftalar itibarıyla geçtiğimiz sezonun iple arayan bordo-mavililerde Abdullah Avcı, ilk planda olumsuz giden saha sonuçlarını düzeltmek için mücadele verecek.

Planlama hazır

Abdullah Avcı, bordo-mavili kulüpte ilk planda saha sonuçlarını olumluya döndürmeyi hedeflerken, diğer taraftan ise genç ve yerli oyuncuların takımdaki sayısını arttırmayı amaçlıyor. Bordo-mavili takıma arzu ettiği futbolu oynatmayı planlayan deneyimli teknik adam öz kaynağı yüksek seviyede olan Trabzonspor'un bu potansiyelini en üst seviyede kullanmayı hedefliyor. Avcı'nın bu süreçteki en büyük beklentisi ise zaman ve sabır gösterilmesi.

Oyuncularıyla bir araya gelecek

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde milli takımlarda bulunan oyunculardan yoksun olarak antrenmanlara başlayacak olan Avcı, oynatmak istediği sistem üzerinde oyuncularıyla paylaşımda bulunacak. Neleri istediğini, neleri istemediğini oyuncularına anlatacak olan Avcı, moral ve motivasyonu arttırıcı önemli mesajlar verecek. Bire bir görüşmelerde yapacak olan deneyimli teknik adam oyuncularıyla arasında iyi bir köprü kurmayı hedefliyor.

Gökmen Şahin