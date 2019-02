Abdullah Avcı: 'Maç öncesi birçok senaryo ortaya çıktı'

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Bursaspor'u 3-0 mağlup etti. Müsabaka sonrasında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç öncesinde birçok senaryo yazıldığını belirterek, “2 gündür Başakşehir oynanacak mı? Oynamayacak mı? Ve oynamak istemiyor mu? Gibi bir sürü senaryonun çizildiği, ama 2 gündür 60 kişilik personel burada fedakarlık yaptı. Biz içeride sıcak odada çalışırken onlar bu çalışmaları yapıyordu. Sahadan çok hava şartlarından dolayı birçok senaryo ortaya çıktı. Rakip sıcak teması seven, fiziksel teması seven ve ikili mücadeleyi kazanan bir takım. Bugün zaman zaman pas oyunu yaptık ve yüzde yetmiş topa sahip olduk. Yaşlı bir takım olarak genç takıma karşı koşu mesafemiz fazla. Net bir skor aldık bu hava şartlarında. Onun için oyuncularım her şeyden evvel konsantrasyonu yüksek, şartlar ne gerektiriyorsa onu oynayabilen bir takımdı. Net bir galibiyet aldılar onları tebrik ediyorum. Bursaspor Türk futbolunun en önemli takımlarından birisi. Bursaspor'un şampiyonluğunu örnek alıyoruz. Onlara da bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum” diye konuştu.

Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın