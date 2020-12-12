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Abdullah Avcı: 'Oyuncularım kötü oynama haklarını kullandılar'

Abdullah Avcı: 'Oyuncularım kötü oynama haklarını kullandılar'
Abdullah Avcı: 'Oyuncularım kötü oynama haklarını kullandılar'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor maçının ardından, “Oyuncularım kötü oynama haklarını kullandılar” dedi.

Trabzon, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Oyun anlamında değerlendirilecek bir durumumuz olmadığını düşünüyorum. Her oyuncumuz pas hatası yaptı. Oyunun nereye döneceği belli olmayan bir oyun ve sahada bir beraberlik var. Kötü oynama haklarını kullandılar diye düşünüyorum. Bu kadar kötü oynama potansiyeli olmadıklarını düşünüyorum. Hiçbir tarafıyla sahanın içerisinde doğru durmadık. Bundan sonra aklın daha fazla önde olduğu oyunlara dönmeye çalışacağız” diye konuştu.

Ali Göç - Turan Bulut
 

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