Abdullah Avcı: 'Oyunu kaybedebilirdik'

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, rakibin hareketli bir takım olduğunu aktardı. Abdullah Avcı, ”Alanyaspor ön tarafa koşu yapan, hareketli bir takım. Bununla ilgili topa sahip olma anlamında çalıştığımız organizasyonlar, kenarları kullanma gibi bir düşüncemiz vardı. İlk yarı itibariyle topa yüzde 70 küsurlarda sahip olduk. Çalıştığımız organizasyonların bazılarını yaptık. İlk yarı itibariyle de topa sahip olarak organizasyonlardaki ısrarın da sonucunu alarak devreye girdik. İkinci yarı bizler için daha kolay olması gerekiyordu. Mahmut'un sakatlanması bizim pas oranımızı düşürdü. Organizasyonları doğru kullanamadık. İkinci yarı alışık olmadığımız pastan çıkıp 20 küsur direk oyun oynadık. İkinci topları rakip aldı. Geniş alanda yakalanmaya başladık. 70-80 dakika arasında oyunu kaybedebilirdik. Tek atılan kornerden de golü yedik. Özellikle O bölümde de oyunu kaybettik. Skor da alabilirdi ama 80. dakikadan sonra oyuna tekrar sahip olduk ve yakaladığımız 2 pozisyonu da değerlendiremedik. Sonuçta kazanabilirdik ama 70-80 dakikalarda da oyunu kaybedebilirdik” dedi.

“Rakibi tebrik ediyorum”

Alanyaspor'un ligin en fazla faul yapan takımı olduğunu ifade eden Avcı, “Bir yerde topa sahip olan ve oynayan bir takım, diğer taraftan takım savunması yapan bir takım vardı. Fazla faul yapan bir takım vardı. Welinton girdikten sonra kart gördü. Yine Merih'in pozisyonu da kırmızı karttı. Kırmızı kart ise VAR'dan oldu. Bu maçın berabere bitmesinin bir bahanesi değildir. Hakemlerin sporcu sağlığını daha iyi korumaları açısında söylüyorum. Ama bu daha iyi oyun oynamamızın, galip gelmemiz için bir sebep değildir. Daha dikkatli olunması gerektiği için söylüyorum. Rakibi tebrik ediyorum. İkinci yarı itibariyle, hatalarımızı azaltıp, daha az yaptıklarımızı da yukarı çekerek devam edeceğiz” diye konuştu.

Erdal Anak

