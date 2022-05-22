Abdullah Avcı: "Oyunu sonuna kadar kovaladık"

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 3-1 kaybetti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bugünkü ligin son perdesi, son maçı. Biz şampiyonluğu garantilemişiz. İçinde 3 puan daha alabilmek, kaybetmemek özellikle 1 sene boyunca 2 mağlubiyet almıştık, daha iyi oynamak gibi gibi durumlar vardı. Rakibin bu anlamda hedefi farklıydı. İlk yarı itibariyle biz oyuna girmekte çok sıkıntı yaşadık. Duran toplarda konsantrasyonumuz, rakibe vurdurduk. Kendi attığımız duran topumuzdan sonra gol yedik. Bizim gibi takımın ilk yarısı itibariyle şık durmadı. Oyuna olarak rakip çok üstün değildi ama 3-0 mağlup duruma hiç gelmedik, 3 gol yemiyorduk, olmadı. İkinci yarı hamleler yaptık. 3 oyuncu değişikliği yaptık. 60. dakikaya kadar 5 pozisyon bulduk, 1 gol attık. Kaleci Volkan çok devreye girdi. Oyunun sonuna kadar kovaladık. İkinci yarıdaki oyun için oyuncularıma teşekkür ediyorum. İki perdeli oyunun ilkini Başakşehir, ikinci yarıda da oyun üstünlüğü bizdeydi. Bu perde kapandı. Rakibi tebrik ederim. Avrupa kupası hedefleri vardı. Buna ulaştılar. Harika bir sene geçirdi Trabzonspor ve Trabzon şehri. Emeği geçen kulübümüzün içinde çalışan herkese, başkana, yönetim kuruluna, ekibime sonsuz teşekkür ederim. Hedeflediği, planladığı 1 seneyi, rakiplerinin hiçbir tanesini yakınına yaklaştırmadan bir sezon geçirdik. Herkesin Türkiye'de, dünyada saygısını gören, oynadığı oyunla, fair-play ruhuyla bunu hak eden Trabzonspor 2021-2022 sezonunu şampiyonu oldu. Taraftarlarımıza özellikle teşekkür ederim. Sezon bitti. Herkes hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"Transfer çalışmalarımıza başladık"

Transfer çalışmalarıyla ilgili olarak ise Avcı, "Transfer çalışmalarımız başladık. Geçen sene daha erken başlamıştık. Scout ekibimizle kontak halindeyiz. Mevkilerimizi daha evvelden tespit edip, söyledik. Bunun üzerinde seçeneklere bakıyoruz. Kulübümüzün bütçesi doğrultusunda, ekonomisine uygun, oyuna uygun, mevcuttan daha iyisini nasıl yapabilirimizin çalışması hızla devam ediyor" diye cevap verdi.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar