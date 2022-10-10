Abdullah Avcı: 'Öz eleştirimizi yapacağız'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 0-0 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının ardından düzenlediği basın toplantısında öz eleştiri yapacaklarını belirterek, "İlk yarı bir tane pozisyonumuz var ve rakibe pozisyon vermedik. Oyun tatmin edici değildi. Kendi sahamızdan rakip sahaya paslar attık. Bizim rakibi koşturmamız lazım, topun peşinden koşmamamız lazım. İkinci yarı değişiklikler sonrası rakibi daha fazla sahasına kapattık. Fırsatlar var mı? Evet var. 20 tane şut attık, belki yarısı isabetli, yarısı isabetsizdi. 90. dakikada gol atıp kazansak dahi ben kendimle ilgili bir öz eleştiri yapacaktım. Kendimizi eleştireceğiz, daha iyisini nasıl yapabiliriz diye. Oyuncu kendine özel eleştiri yapacak.

Bireysellik bu oyunu kaldırmaz. Kendini ispatlamaya gerek yok, bu oyuncu grubu zaten kendisini ispat etmiş bir oyuncu grubu. Çok mu kötüyüz, bir sitem veya rica mı? Kazansak lider oluyorduk. Bir geçiş döneminin sancılarını yaşayabiliriz ve geçiş döneminde bunlar gayet olabilecek bir şeyler. İki bekin değişmiş, iki tane sezonu kapatan oyuncun var. Hücum hattın tamamen değişmiş ona rağmen yensek liderdik. Bugün bizim taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bugün bize sonuna kadar yardımcı olmaları gerekiyor. Lider olduğumuz zaman başka bir şey oluyor. Çıkan oyuncun protesto, giren oyuncun protesto. Maç içinde bana yapın, maçtan sonra takıma yapın. Ama maç anında protesto ile yapamayız. Geçen sene beraber savunma yaptık, beraber hücum yaptık. Ama bugün topu yana atıyoruz, ikinci pastan sonra ileri vuruyoruz, tekrar topu almak için tribünden ses çıkıyor, oyuncu topu rakibe atıyor. O zaman susuyorlar. Lütfen rica ediyorum. Bu fırsatlar tekrar gelecek. Daha takım halinde grup enerjisi içinde devam edeceğiz. Bugün bir fırsat vardı bunu kaçırdık. Taraftarlarımızdan bunu rica ediyorum. Özellikle bunu sizden ve taraftarlarımızdan rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin - Ozan Köse



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