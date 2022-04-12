Abdullah Avcı, rekor için sahaya çıkacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1.5 yıla yaklaşan görev süresinde bordo-mavili takımla, teknik adamlık kariyerinin en parlak dönemini geçiriyor. Karadeniz ekibiyle Süper Kupa kazanan 58 yaşındaki Avcı, 10 yıl çalıştırdığı Medipol Başakşehir ile 3 kez kapısından döndüğü Süper Lig şampiyonluğunu da bu sezon Trabzonspor'un başında yaşamaya yakın.

Kazanırsa rekor puana ulaşacak

Abdullah Avcı, 2016-2017 sezonunda Başakşehir ile 34 maçta 73 puan toplamıştı. Trabzonspor, 15 Nisan Cuma günü Fatih Karagümrük karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde puanını 75'e çıkartacak ve böylelikle Avcı da sezon tamamlanmadan teknik adamlık kariyerinin en yüksek puanına ulaşacak.

Avcı, Süper Lig'in en erken şampiyonu olabilir

Trabzonspor, bu hafta konuk edeceği Karagümrük'ü mağlup eder, Fenerbahçe ve Konyaspor da rakiplerine puan kaybederse, ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Spor Toto Süper Lig'de, şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertliler, son olarak Ersun Yanal döneminde, 2013-2014 sezonunun tamamlanmasına 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı.

Bordo-mavililerin bu hafta şampiyonluğunu ilan etmesiyle Abdullah Avcı da en erken şampiyon olan yerli teknik adam olarak adını Türk futbol tarihine yazdıracak.

Gökmen Şahin

