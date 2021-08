Abdullah Avcı: 'Şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nin hazırladığı aylık dergiye açıklamalarda bulundu. Saha içindeki provokasyon ve sahanın dışındaki söylemlerin futbola büyük zararlar verdiğini savunan tecrübeli teknik adam, lige iyi başlayan bordo-mavili takımın hedefleri ile ilgili de, “Şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı. Avcı, 'Dünyada en çok sevilen spor dalı futbol. Sizce bir gün bu değişir mi? İnsanlar futboldan sıkılır, sevgisi azalır mı?' sorusunu, "Ben tam tersine artarak devam edeceğini düşünüyorum" şeklinde cevaplarken, 'Futbolun ruhuna ve seyrine en çok ne zarar veriyor?' sorusuna da, "Saha içindeki provokasyon ve sahanın dışındaki söylemler zarar veriyor" yanıtını verdi.

'Değiştirme gücünüz olsaydı futbolu daha cazip, heyecanlı veya daha güzel hale getirebilmek için hangi yeniliği getirirdiniz?' sorusunu futbolun çok güzel bir oyun olduğunu dile getirerek cevaplayan Avcı, "Üzerinde çok oynanmasına taraf olan biri değilim. Belki oyunu hızlandırabilmek adına maçı dört devreli hale getirebilirdim" diye konuştu.

Her futbolcunun dönem dönem teknik direktörle yaşadığı polemikler olduğunu söyleyen Avcı, "Benim de oldu ama futbol hayatımda hep takım kaptanlığı yaptığım için teknik adamlarla iletişimim iyi oldu. Sonuçta destek oldum ve bugün de o teknik adamlarla iletişimim devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Trabzonspor en zirveye, en tepeye koşacaktır"

Modern futbolun olmazsa olmazının oyunun iki yönünü oynayabilmek olduğunu belirten Avcı, "Hem savunma hem hücumu yapabilmektir. Hücum oynarken dahil ya da set oynarken de rakip sahada oynarken de savunma güvenliğini alabilmek önemlidir. Bazen kendi oyuncu profiline göre, bazen rakibin analizine göre oyunun her iki yönünü, topun dışarıda olduğu bölümü, duran topları ayrı bölümü santim santim hesaplanan bir oyuna dönmüştür artık futbol. Tabi ki Trabzonspor en zirveye, en tepeye koşacaktır. Buna koşmak için de oyun içinde diğerlerinden daha fazla dominant oyunu ortaya koymalıdır" ifadelerini kullandı.

"Rakipleri Trabzonspor'un şampiyonluğa oynayacağını bilirler"

Şampiyon olabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getiren Avcı, "Transfer yapmasa da sahaya çıktığı an rakipleri Trabzonspor'un şampiyonluğa oynayacağını bilirler. Trabzonspor forması rakibine bunu hissettirir. Şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve çalışacağız. Trabzonspor'un hedefi bu ve böyle olması gerekiyor" dedi.

"Bu tür kurallar, kanunlar, yerli oyuncuyu geliştirmez, tıkar"

Yabancı kuralı ile ilgili görüşlerini de açıklayan Avcı, şu ifadelere yer verdi:

"Bu tür kurallar, kanunlar, yerli oyuncuyu geliştirmez, tıkar. Bununla ilgili çalışmalar da yaptım. 6 artı 2'ler 5 artı 3'ler gördük. Bunların hiçbiri gelişime katkı sağlayamaz. Rekabeti sağlayacak üretimdir. Bunu yapmadığın sürece olmaz. Kendi alt liglerine eğitim amaçlı uygulama ve denetleme yapacaksın. Liglerin organizasyonunu doğru yapacaksın. Bunlar olmadığı sürece biz bunu konuşmaya devam edeceğiz ve bu bize zarar verecek. Yaş, belki farklı oyuncular kullanmak zorunda kalacağız. Yaş ortalaması belki yüksek oyuncu almak durumunda kalacağız. Belki bir sene sonra bu kural tekrar değişecek. Onun için yapılması gereken eğitim, yatırım, denetleme, uygulama, rekabet ortamında alt liglerin organizasyonu."

"Sezon boyunca bütün materyallerden yararlanan altyapımızı oluşturacağımızı düşünüyoruz"

Trabzonspor altyapısı ile ilgili yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Avcı, "Öncelikle yeni yapılan Özkan Sümer Akademimizin içini iyi bir şekilde dizayn etmeye, daha verimli hale getirmeye çalışıyoruz. Teknolojinin, bilimin, ölçümlerin, departmanların profesyonelce olduğu bir akademi yapıp bu topraklardan gelen verimi artırmaya çalışıyoruz. Hızla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Onlar gidip geliyor biz gidiyoruz, yöneticilerimiz hızlı çalışmalar yapıyor. Sezon boyunca bütün materyallerden yararlanan altyapımızı oluşturacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Trabzon'da yaşadığı en ilginç diyalog: "Seviyor mu dövüyor mu belli değil"

Trabzon'da bugüne kadar yaşadığı en ilginç diyaloğu anlatan Avcı, "Trabzon'a yeni gelmiştim ve tesislere gitmem gerekiyordu. Aracımla ışıklarda durmuştum. Yanımdan büyük bir damperli kamyon geçip az ileride durdu. Geri vitese takıp geri geldi. Camdan aşağıya doğru sert bir ifadeyle bakıp, 'Hocam! Seni Seviyoruz, merak etme! Arkandayız' dedi. Ama öyle bir tarzı vardı ki seviyor mu dövüyor mu belli değildi. Bu anı unutmam. Hep anlatırım. Teşekkür ettim kendisine" dedi.

Futbolda en zor mevkiinin atan ve tutan olduğunu kaydeden Avcı, "Takım oyununa baktığım için her mevki önemlidir. Ancak beklentinin en yüksek olduğu oyuncular forvet ve kalecilerdir. Atan ve tutan yani. Daha çok sorumluluk, övgü ve eleştiri alırlar" diye konuştu.

"Sorumluluklarım daha da arttı"

Avcı, bordo-mavili camiadan aldığı desteğe ilişkin ise, "Trabzon'da kısa zamanda bunu sağlamak çok kolay değil. Buraya gelirken çok büyük bir kulübe geldiğimi biliyordum. İçine girince çok daha büyük olduğunu net bir şekilde gördüm ve anladım. Sorumlulukları olan birisiyim. Sorumluluklarım daha da arttı. Bu duyguyu olumlu olarak onlarla birlikte yaşamak istiyorum" değerlendirmesini yaptı.