Abdullah Avcı: 'Son şampiyonla berabere kaldık'

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “İdeal kadroya yakın sahaya çıktılar. Maçtan önce düşüncemiz şuydu, pas yapan takıma karşı, baskıyı yönlendirmeyi nasıl yapacağımız, topa nasıl sahip olacağımızdı. Hücum organizasyonlarında, dar alandan geniş alana çıktığında, çabuk geçiş yapabilen ve yaptıkları tehlikeli ortalar vardı. Geçiş takımı, kenarda atletik oyuncular var ve 3-4 oyuncuyla ani geçişlerde sıkıtı oluşturabilecek bir takımdı. Bu tür opsiyonları çalıştık. Topa sahip olma oranını arttırmak, merkez kapalı kenarları doğru kullanmak ve rakip arkası koşu düşüncelerimiz vardı. Sabırla topa sahip olmak istedik. Lideriz, 8 puan öndeyiz. 68 dakika top oyunda kalmış, bu çok güzel bir şey. Derbi standartlarının üzerinde bir oyundu. İkinci yarı itibarıyla pas sayısını arttırarak, saha dağılımını doğru yaparak, rakipten fazla topa sahip olup, daha fazla pozisyona girdik. Oyunun gücünü ikinci yarı net bir şekilde gösterdik. Galatasaray takımı şiddetli baskı yapıyordu, pasla bu baskıyı kırdık. Bazen erken final pası attık. Son şampiyonla berabere kaldık. Kazansak da kaybetsek de lig bitmiyordu. Genelinde doğru işler yapmaya çalıştık. Oyuncularımı bu anlamda tebrik ediyorum. Geçen hafta ilk yarıyı lider tamamlamayı garantilemiştik, puan farkını koruyarak, önümüzdeki son maçı kazanarak ilk yarıyı sağlıklı bir şekilde tamamlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Adebayor'un gelecek haftalarda daha fazla süre alma olasılığının sorulması üzerine ise Avcı, şunları söyledi:

“İkisi de bizim için değerli. Son 7 maçta Bajic ile oynuyoruz. Bu maçların 6 tanesini de. Adebayor, hazırlık döneminde bizimle çok beraber olamadı ve performansından gerekli şeyleri alamadık. Bajic taktik açıdan da gayet iyi. Haftalık rakip analizlerine göre değerlendirme yapacağız.”

“Hafta hafta düşüneceğiz”

Şampiyonluk yolunda tek bir takımı rakip olarak göstermenin yanlış olacağını vurgulayan Abdullah Avcı, “Fenerbahçe bu konuda biraz puan olarak geride kaldı. Ama bu ligin lokomotifleri var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi. Büyük takımlar, şampiyonluk kültürleri var ve her zaman dönüşleri vardır. Birini göstermek yanlış olur. Hafta hafta düşüneceğiz. Onlar da bu yarışın içinde olamaya gayret ediyorlar” şeklinde söyledi.

“Arda'yı ikinci yarı daha fazla kullanacağız”

Arda Turan'ın ufak sakatlıkları bulunduğunu ve ligin ikinci yarısında kendisine daha fazla süre vermeye gayret edeceklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, “Arda sakatlıklarından dolayı sıkıntılar yaşadı. Düşündüğümüzde o dönem antrenmanlarda sakatlıklar yaşadıklarından dolayı kullanamadık. Bu yüzden alacağı süreyi oyuna göre değerlendiriyoruz. Ciddi sakatlıklar almadan ikinci yarıdan itibaren daha fazla süre vererek kullanmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

“Saha içinde kalmaya devam edeceğiz”

Medipol Başakşehir'in saha dışından bazı destekler aldığına yönelik söylemlerle kendilerine haksızlık yapıldığını da dile getiren Avcı, “Bunun cevabını oynanan oyun veriyor. Ligin en fazla topa sahip olan, en fazla mesafe kat eden, en fazla ceza sahasına giren, pasları daha iyi kullanan takımı dışarıdan kimse destekleyemez herhalde. Geçen sene 34 hafta şampiyonluk için yarıştık. Dışarıdan destek olsaydı böyle olmazdı. Sahada emek verilen bir oyuna Türk futbolunda bu senaryolara bakarsak mesafe kat edemeyiz. Kendi içimizde kalırız. Biz saha içinde kalmaya devam edeceğiz. Ben ve ekibim bunun saygısını alıyoruz” dedi.

Uygar Aydın - Bora Akyol

