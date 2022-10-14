Abdullah Avcı: 'Tarihi bir galibiyet'

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. haftasında Trabzonspor sahasında Monaco'yu 4-0 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.

Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Grubun en iyi takımlarından bir tanesi ve Fransa liginde de son 5 maçını üst üste kazanmış bir takım. Oyunun başında 25. dakikaya kadar zorlandık. 25. dakikadan sonra devreye girdik. Biraz daha topa sahip olduk. Çok aksiyonlu bir oyun rakibin fizik kalitesi yüksek ve kaliteli oyuncuları vardı. Bir gol bizi devreye galip soktu. İlk yarı böyle bitti” dedi.

3 gün sonra Beşiktaş ile oynayacaklarını belirten Avcı "Yarın antrenmanımız var. Bu maçı unutup toparlanıp Beşiktaş maçına hazırlanmamız gerekiyor. Şimdi yarın sabah Beşiktaş dosyasını açacağız. Beşiktaş ligin iyi takımlarından bir tanesi. İlk defa oynamıyoruz. Son 2 yıldır kazanarak geldik, yine inşallah kazanarak geliriz. Fair-play ruhuna uygun güzel bir müsabaka olur, inşallah istediğimizi alarak döneriz" ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin



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