Abdullah Avcı: 'Trabzonspor, geriye değil ileriye gitmeli'



Trabzonspor ile 1'i Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Teknik Direktör Abdullah Avcı, görevinden istifa etti. Deneyimli teknik adam ayrılık sonrasında kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Avcı yaptığı paylaşımda, "Bazen durmak gerekir. Derin bir nefes almak, çok fazla düşünmemek ve olacaklara güvenmek gerekir. Çok sevdiğim Trabzonspor'a ve bu güzel şehrin güzel insanlarına, hiçbir maddi talebim olmadan, koşulsuz, beklentisiz hoşçakal deme vakti geldi. Trabzonspor taraftarı coşkuludur. Beklentileri büyüktür. Hep kazanmak ister. Kaybetmeye tahammülü yoktur ve bütün bunlara hakkı vardır. Biz fırtınalı topraklara, bilerek geldik. Onlara çok uzun süre özlemini çektikleri bir şampiyonluğu yaşattığımız için gururluyum. Taraftara, şehrin güzel insanlarına, görevlilere, oyuncularıma, yönetim kurulundaki tüm özverili insanlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Buraya gelmeme, burada kalmama, hayatımın en güzel anılarını yaşamama vesile olan Ertuğrul Doğan'a ise apayrı bir şükran borcum var. Onu unutmayacağım. Hiç kimse unutmasın. Şampiyon Trabzonspor, geriye değil ileriye gitmeli. Bölünmemeli, birleşmeli. Kazandıklarını yitirmemeli ve çok güçlü bir yönetimle çok daha parlak günler görmeli. Trabzon'u ve Trabzonspor'u seviyorum. Hakkınızı helal edin" sözlerine yer verdi.

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