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Abdullah Avcı, Trabzonspor'da ilk Avrupa galibiyeti peşinde

Abdullah Avcı, Trabzonspor'da ilk Avrupa galibiyeti peşinde
Abdullah Avcı, Trabzonspor'da ilk Avrupa galibiyeti peşinde

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında bir ilki gerçekleştirerek, Avrupa kupalarında ilk galibiyetini almak istiyor.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında yarın Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında Avrupa arenasında ilk galibiyetini almak istiyor.

Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Avcı'nın görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda da 2 karşılaşma olmak üzere 6 karşılaşmaya çıktı. Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 3 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-Off Turu'nda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi sahasında 2-1, deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'nda da Kopenhag karşısında deplasmanda 2-1 yenilirken, Trabzon'da oynanan maç ise 0-0 berabere kaldı.

Gökmen Şahin

 

 

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