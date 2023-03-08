Abdullah Avcı, Trabzonspor'la vedalaştı

Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Zeyyat Kafkas, bugüne kadarki hizmetlerinden ötürü Abdullah Avcı'ya teşekkür ederek, “Öncelikle Türkiye'nin en iyi teknik direktörlerinden biriyle çalışmış olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Hocamızın kulübümüze kazandırdığı kupalar, muhteşem lig şampiyonluğu kadar Trabzonspor tarihine ve değerlerine verdiği kıymet ve ayrılış şekli takdire şayandır. Ayrılıklar da sevdaya dahildir. Hocamıza bundan sonraki yaşamında huzur, sağlık ve başarılar dilerim” açıklamalarında bulundu.

Kafkas ayrıca, Abdullah Avcı'ya plaket ve şampiyonluk kutlamalarımızdan bir karenin olduğu çerçeve hediye etti.

Gökmen Şahin



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