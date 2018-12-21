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Abdullah Gül'ün eski başdanışmanı Ahmet Sever hakkında soruşturma

Abdullah Gül'ün eski başdanışmanı Ahmet Sever hakkında soruşturma
Abdullah Gül'ün eski başdanışmanı Ahmet Sever hakkında soruşturma

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün uzun süre başdanışmanlığını yapan Ahmet Sever hakkında 'silahlı terör örgütüne propagandası' yapmak suçundan soruşturma başlatıldı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün uzun süre başdanışmanlığını yapan Ahmet Sever hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2016 yılında yapılan bir ihbar maili üzerine soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Z.A. isimli şahıs tarafından gönderilen soruşturma konusu ihbar mailinde “Avrupa ülkelerinde, ülkemiz aleyhinde konuşmalar yapan özellikle gurbetçilerimizin yoğun olduğu bölgelerde sistematik, gerginlik oluşturacak kışkırtma hezeyan sergileyen terörist Can Dündar hakkında fotoğraftaki Ahmet Sever suçluyu övme, suçlu hakkındaki kamuoyu oluşturma, yargıyı etkileme girişiminde bulunmuştur” ifadeleri yer aldı.

Can Dündar'a destek açıklaması ihbar edildi

Z.A.'nın ihbar mailinde, bir haber sitesinde ‘Ahmet Sever'den Can Dündar'a Destek' başlığı adı altındaki haberine de yer aldığı öğrenildi. İhbar konusu haberde, 'MİT tırları' soruşturmasında Can Dündar ve Erdem Gül'ün İstanbul Adalet Sarayı'ndaki sorguları esnasında Sever'in arkadaşlarıyla adliyeye gittiği ve burada yaptığı açıklamada üzgün olduğunu kaydederek, ‘Can Dündar'ın terör örgütü üyeliği ve casuslu gibi kavramlar ile yan yana getirmek doğru bir yaklaşım değil. Çok üzgünüm ülke için üzgünüm hukuk devleti adına üzgünüm umarım beraat kararı çıkar” dediği kaydedildi.

Hakkında silahlı terör örgütün üyeliği suçundan herhangi bilgi bulunamayan Ahmet Sever hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak' suçundan düzenlenen soruşturma evrağı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yetkisizlik kararı verilerek 3 Mart 2017 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Öte yandan Ahmet Sever'in yaptığı açıklama kameralarca kaydedilmişti.  

Yusuf Melikoğlu
 

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