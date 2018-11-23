Abdurrahim Albayrak: 'Bu ligde oynamamızı istemiyorlarsa açık açık söylesinler'

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “İyi günler geçirmiyoruz. Şanssız dönemlerden geçiyoruz. 30 milyon insanın bu akşam içi yanıyor. Futbola gönül vermiş milyonlarca insan bu akşam burada olanları gördü. Türk Telekom Stadyumu'nda bir cihaz konmuş, ismi de VAR'dır. Ne işe yaradığını merak ediyorum. VAR ile hocanın ne konuştuğunun açıklanmasını istiyoruz. Bu bizim hakkımız. Galatasaray Başkanı, Galatasaraylılar Derneği'nde maçı seyrediyor. Galatasaray'ın hocası 3. katta maçı izliyor” diye konuştu.

“Uzaktan yakından alakası olmayan penaltı ile cezalandırıldık”

Bugün beyaz sayfa açtıklarını belirten Albayrak, “Bismillah dedik, sahaya çıktık. Derbi öncesinde önemli bir oyuncumuz kırmızı kart görerek cezalandırılmıştır. Hiç penaltı ile uzaktan yakından alakası olmayan penaltı ile cezalandırıldık. 30 milyon Galatasaraylıyı herhalde test ediyor. Zekamızı mı deniyor, ne yapıyorlar merak ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu ligde oynamamızı istemiyorlarsa açık açık söylesinler”

“Bu ligde oynamamızı istemiyorlarsa açık açık söylesinler, biz ona göre tedbir alalım” diyen Abdurrahim Albayrak, sözlerine şöyle devam etti:

“Dün akşam yağmur, çamur altında 1,5 saat idman yaptık. Gece geç saatlere kadar hoca ile çalıştık. Emeğimiz vardır. Ayda 5.5 milyon Euro futbolculara maaş ödüyoruz. Herkes elini vicdanına koyacak. Yazıktır Galatasaray'a. Biz 3 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova maçına bu moralle mi, bu haksızlıkla mı gideceğiz?”

“Böyle bir pozisyonda VAR'a bakılmayacak da ne zaman bakılacak”

30 milyon Galatasaraylının bugün uyuyacağını düşünmediğini ifade eden Albayrak, “Nereye kadar gideceğimizi yüce Allahım bilir. Ama bugün beyaz sayfa açmıştık ama açtığımız beyaz sayfa yine ortada kaldı. 30 milyon kişinin içi yanıyor. Yazık, günahtır” dedi.

Hakem Hüseyin Göçek'in VAR ile ne konuştuğunu merak ettiklerini söyleyen Abdurrahim Albayrak, “Böyle bir pozisyonda VAR'a bakılmayacak da ne zaman bakılacak. Neden bakılmadığını merak ediyorum. Herkes penaltı ile uzaktan yakından alakası olmadığını söylüyor” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol

