Abdurrahim Albayrak, Hasan Kartal ve Okan Buruk PFDK'da

TFF'nin resmi sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

1- Bursaspor Kulübü'nün 10.05.2019 tarihinde oynanan Antalyaspor-Bursaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- Çaykur Rizespor Kulübü'nün 11.05.2019 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor -Galatasaray Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası televizyon programında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 14.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Çaykur Rizespor Kulübü teknik sorumlusu Okan Buruk'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Çaykur Rizespor Kulübü antrenörü Yılmaz Bal'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 14.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Çaykur Rizespor Kulübü futbolcusu Braıan Jose Samudıo Segovia'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 12.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- Galatasaray Kulübü'nün 11.05.2019 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü idarecisi Abdurrahim Albayrak'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- Fenerbahçe Kulübü'nün 11.05.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Akhisarspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- Atiker Konyaspor Kulübü'nün 12.05.2019 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor-Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- Trabzonspor Kulübü'nün 12.05.2019 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor-Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün 12.05.2019 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nün 12.05.2019 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 19/2-ğ maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- Beşiktaş Kulübü'nün 13.05.2019 tarihinde oynanan Beşiktaş -Aytemiz Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- Eskişehirspor Kulübü'nün 11.05.2019 tarihinde oynanan Eskişehirspor-Adanaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Eskişehirspor Kulübü futbolcusu Erdal Akdarı'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 12.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- Abalı Denizlispor Kulübü'nün 12.05.2019 tarihinde oynanan Abalı Denizlispor-Kardemir Karabükspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- Hatayspor Kulübü'nün 12.05.2019 tarihinde oynanan Hatayspor-Giresunspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir”