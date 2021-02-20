Abdurrahim Albayrak: 'Tüm zorluklara rağmen Galatasaray buradan 3 puanı aldı'

Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, 3 günlük bir kamp döneminin çok iyi geçtiğini söyledi. Albayrak, “Kampın meyvelerini bugün aldık. Bütün futbolcu kardeşlerimin hepsini teker teker kutluyorum ve hocamıza teşekkür ediyorum. Takım çok iyi hazırlanmış, çok hırslı ve çok azimliydi. Hocamızı neşeli gördüğüm zaman içimde en ufak bir şey olmuyor. Bugün gördünüz zor şartlara, baskı altında olan bir hakem; verilmeyen penaltımız ve verilmeyen kırmızı karta rağmen Galatasaray buradan 3 puanı aldı. Ben futbolcularımız hepsini anlından öpüyorum. Başkanımızın talimatıyla beraber futbolcularımıza uçakta prim vereceğiz. Onlar bizi nasıl mutlu ettilerse bizde onları yönetim olarak mutlu edeceğiz” dedi.

“Kim ne derse desin ben onlara gülüp geçiyorum”

Bir gazetecinin maçın hakemi Zorbay Küçük'ün babası Feyzullah Küçük hakkında çıkan söylentilerin devam ettiği yönündeki sorusuna yanıt veren Albayrak şunları söyledi:

“Yazıktır genç hakemlerimize. Başta Fatih hocamız ve biz yönetim olarak onların hep yanında olduğunu ifade ediyoruz. Her ne şartlarda olsun biz 3 puanımızı aldık mı? Kim ne derse desin ben onlara gülüp geçiyorum.”

Yusuf Günay: “Galatasaray camiasının büyüklüğü herkes görsün”

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, şampiyonluğa inançlarının tam olduğunu belirterek, “Her türlü mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Hakikaten yüzeysel suni algı operasyonları yapılıyor. Bunlara prim vermeyeceğiz. Benim doğum günüm. Bu galibiyeti kendime armağan olarak düşünüyorum. Biz son dakikaya kadar bu mücadeleye devam edeceğiz ve bu algılara boyun eğmeyeceğiz. Galatasaray camiasının büyüklüğü herkes görsün. Galatasaray camisiyle mücadelenin o kadar kolay olmadığını herkes görecek. Sonuna kadar şampiyonluğu para gücüne rağmen inanç ve azimle biz kovalayacağız” ifadelerini kullandı.

Erdal Anak

