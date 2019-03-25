Abdurrahim Albayrak'a bir destek de Muslera'dan

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Mali Genel Kurul'da, Mustafa Cengiz yönetiminin ikinci dönemi idari yönden ibra edilmemişti. İbra oylaması sosyal medya hesabından “Bunu hak etmedik” diyen sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'a bir destek de Fernando Muslera'dan geldi. Diagne'nin ardından kendisi de Albayrak için bir destek mesajı paylaşan Uruguaylı file bekçisi, 64 yaşındaki yöneticiyle beraber bir fotoğrafını yayımlayarak altına, “Siz her zaman her yerde 1 numarasınız” notunu düştü.