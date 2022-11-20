İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Abdurrahim Albayrak'ın acı günü

Abdurrahim Albayrak'ın acı günü
Abdurrahim Albayrak'ın acı günü

İşadamı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, Şişli Nişantaşı'nda bulunan bir AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Şişli'deki bir AVM'de yaşandı. Arkadaşları ile buluşmak için AVM'ye giden 15 yaşındaki Batuhan Bostancı, 4'üncü kattan düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Bostancı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.