Abdurrahman Arıcı: 'Babalarının sayesinde bir yerlere gelenlere ahkam kestirtmem'

Anadolu'nun gücüne her zaman inandığını kaydeden Arıcı,“Hakemliğin sırtından para kazananlar kendi reytingleri uğruna bizlere çamur atmasınlar. Bu onlara son uyarımdır. Bundan sonra eleştirimin dozunu daha da artırarak üzerlerine gideceğim. İstanbul'un yaptığı iftar yemeğinde hakem kardeşlerimizin parasıyla protokole onları oturtanları da uyarıyorum. Her hafta hakemleri eleştiriyorum diye küfre varan derecede hakaretler yağdıran kişileri protokole oturtamazsınız. Buna hakkınız yok.'' ifadelerini kullandı.

Hüseyin Efe





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