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Abdurrahman Arıcı: 'Babalarının sayesinde bir yerlere gelenlere ahkam kestirtmem'

Abdurrahman Arıcı: 'Babalarının sayesinde bir yerlere gelenlere ahkam kestirtmem'
Abdurrahman Arıcı: 'Babalarının sayesinde bir yerlere gelenlere ahkam kestirtmem'

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı, "Hakemlik ile ilgili Ankara, İstanbul, İzmir’de babalarının sayesinde bir yerlere gelenlere ahkam kestirtmem” dedi. 2022-2023 sezonu açılışı için Kütahya’nın Emet ilçesindeki törene katılan TFFHGD Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı, sert açıklamalarda bulundu.

Abdurrahman Arıcı: 'Babalarının sayesinde bir yerlere gelenlere ahkam kestirtmem' - Tıkla İzle

Anadolu'nun gücüne her zaman inandığını kaydeden Arıcı,“Hakemliğin sırtından para kazananlar kendi reytingleri uğruna bizlere çamur atmasınlar. Bu onlara son uyarımdır. Bundan sonra eleştirimin dozunu daha da artırarak üzerlerine gideceğim. İstanbul'un yaptığı iftar yemeğinde hakem kardeşlerimizin parasıyla protokole onları oturtanları da uyarıyorum. Her hafta hakemleri eleştiriyorum diye küfre varan derecede hakaretler yağdıran kişileri protokole oturtamazsınız. Buna hakkınız yok.'' ifadelerini kullandı.

Hüseyin Efe


 

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