İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD'yi Barry fırtınasının vurması bekleniyor

ABD'yi Barry fırtınasının vurması bekleniyor
ABD'yi Barry fırtınasının vurması bekleniyor

ABD’nin Louisiana eyaletini Barry fırtınasının vurması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump olağanüstü hal ilan etti.

ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde kasırga seviyesine ulaşması beklenen Barry fırtınası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Louisiana valisi John Bel Edwards, “Kimse bu fırtınayı hafifçe almamalı, çünkü karaya indiğinde Kategori 1 olması bekleniyor” ifadelerini kullandı. Bugün erken saatlerde Louisiana kıyılarına ulaşması beklenen Barry fırtınasının kasırga şiddetine ulaşması bekleniyor. Sert rüzgar ve yağışa neden olan fırtına, bazı yerlerde su baskınlarına neden olurken, fırtınanın henüz şiddetini tam anlamıyla arttırmadığı belirtildi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.