ABD'yi Barry fırtınasının vurması bekleniyor

ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde kasırga seviyesine ulaşması beklenen Barry fırtınası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Louisiana valisi John Bel Edwards, “Kimse bu fırtınayı hafifçe almamalı, çünkü karaya indiğinde Kategori 1 olması bekleniyor” ifadelerini kullandı. Bugün erken saatlerde Louisiana kıyılarına ulaşması beklenen Barry fırtınasının kasırga şiddetine ulaşması bekleniyor. Sert rüzgar ve yağışa neden olan fırtına, bazı yerlerde su baskınlarına neden olurken, fırtınanın henüz şiddetini tam anlamıyla arttırmadığı belirtildi.