ABD'yi kar fırtınası vurdu

ABD'nin doğu kıyılarında etkisini gösteren “Bombogenesis” kar fırtınası nedeniyle birçok yol kapandı ve elektrik kesintileri yaşandı. Yoğun kar yağışıyla birlikte Massachusetts eyaletinde kar kalınlığı 75 santimetreye kadar ulaşırken, yaklaşık 80 bin kişi de elektriksiz kaldı.

Meteoroloji uzmanı Matthew Cappucci, bir noktaya her saat başı 8 ila 10 santimetre arasında kar düştüğünü belirterek, “Dünyadaki hiçbir yol ekibi bununla başa çıkamaz. Bu da tüm yolların kapanması anlamına gelir” dedi.

Ülkede yaklaşık 6 bin uçuş kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

New York'ta kar eğlencesi

New York eyaletinin bazı kesimlerinde 61 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı halkı ve kar temizliği yapan çalışanları zorladı.

Times Meydanı gibi popüler turistik yerleri kaplayan kar sonrası bazı kişiler ise tüm uyarılara rağmen eğlenmeye çıktı. Central Park'ta çocuklar kızaklarla oynarken, Washington Square Park'ta da birçok kişi kartopu savaşı yaptı.

Ülkede dün New York, New Jersey, Maryland, Rhode Island ve Virginia valileri, bölge sakinlerine kendi güvenlikleri için yollardan uzak durmaları uyarısında bulunarak, acil durum ilan etmişti.