Geçtiğimiz çarşamba günü kategori 4 seviyesinde ABD'yi vuran Ian Kasırgası'nda can kaybı 100'ü aştı. Florida, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerini vuran Ian Kasırgası'nda can kaybı 104'e yükselirken, en fazla can kaybı 100 ölümle Florida'da yaşandı. Kuzey Carolina'da 4 kişi hayatını kaybederken, Güney Carolina'da ise henüz can kaybı bildirilmedi.

Florida'nın Lee ilçesinde 54, Charlotte ilçesinde 24, Volusia ilçesinde 5, Collier ilçesinde 8, Sarasota ilçesinde 3, Manatee ilçesinde 2, Polk, Hillsborough, Lake ve Hendry ilçelerinde ise 1'er kişi kasırga nedeniyle hayatını kaybetti.

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