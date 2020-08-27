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ABD'yi vurması beklenen Laura kasırgası kategori 4 seviyesine çıktı

ABD'yi vurması beklenen Laura kasırgası kategori 4 seviyesine çıktı
ABD'yi vurması beklenen Laura kasırgası kategori 4 seviyesine çıktı

Meksika Körfezi'nde etkili olan ve ABD'nin Texas ile Louisiana eyaletini vurması beklenen Laura kasırgası, kategori 4 seviyesine yükseldi.

ABD'yi vurması beklenen Laura kasırgası kategori 4 seviyesine çıktı - Tıkla İzle

ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının ardından kasırga endişesi başladı. ABD'nin güney kesiminde Meksika Körfezi'nde etkili olan Laura kasırgasının ilerleyen saatlerde Texas ve Louisiana eyaletini vurması bekleniyor.

Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından yapılan açıklamada, kategori 3 seviyesinde bulunan Laura kasırgasının şiddetini arttırarak kategori 4 seviyesine yükseldiği duyuruldu. Açıklamada, Laura kasırgasının Meksika Körfezi'nde saatte 205 kilometre hızla ilerlediği ve son 24 saatte yüzde 70 güç kazandığı aktarıldı. NHC, yerel halka kasırgaya karşı hazırlıklarını tamamlamak için acele etmeleri konusunda uyarı yaptı.

Louisiana ve Texas eyaletinde toplam 500 bin kişinin tahliye edilmesi istendi.

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